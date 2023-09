Gustavo Petro, presidente de la República, les hizo un llamado a diferentes sectores para que se unieran a la marcha ‘Por la paz, por la vida, por la justicia social’, a raíz de los recientes hechos de violencia que sacudieron al país, como el atentado que ocurrió hace algunos días contra la Policía en el departamento del Cauca.

Es por ello que en la madrugada de este martes 26 de septiembre llegaron más de 70 chivas a Bogotá con decenas de indígenas, para instalarse en el Parque Tercer Milenio, en el centro de la ciudad, a la espera de la movilización que se llevará a cabo este miércoles.

En Noticias Caracol hicieron énfasis en que varias familias, incluyendo niños, viajaron con ollas, alimentos y madera para armar sus cambuches y pasar el frío amanecer capitalino.

Asimismo, en el informativo explicaron que la ubicación de la minga tiene como propósito estar cerca a la Plaza de Bolívar, lugar en donde se concentrarán las manifestaciones.

Se espera que en las próximas horas lleguen a Bogotá más indígenas para unirse a la movilización convocada por el jefe de Estado.

Bogotá hoy: llamado de la Moe sobre las marchas del 27 de septiembre

Cabe recordar que desde la Misión de Observación Electoral le hicieron un llamado al Gobierno para que las marchas no se desvirtúen y se conviertan en un mecanismo para hacer campaña política, teniendo en cuenta las elecciones regionales que se avecinan.

“Que la marcha no se use para promover candidaturas, que no afecte el equilibrio en el debate electoral y que no sea una herramienta para hacer campaña política”, dijo Alejandra Barrios, directora de la Moe.

