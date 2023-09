Para este miércoles 27 de septiembre se tienen programadas unas marchas en Bogotá convocadas por el presidente Gustavo Petro para apoyar las reformas y proyectos que se tienen desde el Gobierno.

Se espera que en la movilización participen miles de personas simpatizantes del Gobierno, así como integrantes de diferentes sindicatos del país. De hecho, este martes ya llegaron a Bogotá cientos de indígenas en más de 70 chivas para preparar lo que va a ser su marcha.

Según se dijo desde la propia Presidencia, no se permitirá que la movilización tome tintes políticos, por lo que ningún candidato a la Alcaldía de Bogotá podrá tomar un papel protagónico.

Así lo confirmó la procuradora nacional, Margarita Cabello, quien hizo un llamado para que la manifestación no se convierta en una herramienta para las candidaturas con miras a las elecciones del 29 de octubre y pidió transparencia.

“Que no se utilicen esas marchas con algunos fines e intereses políticos o con la posibilidad de entregarles beneficios a algunos candidatos frente a otros. Es el Gobierno y el Ministerio del Interior quien tiene que garantizar la transparencia de los servidores públicos del proceso electoral”, dijo la funcionaria, según lo recogido por Noticias Caracol.

A ese llamado se sumó la Misión de Observación Electoral en cabeza de su directora, Alejandra Barrios, quien expresó su preocupación por la misma situación.

“Que la marcha no se utilice para promover candidaturas, que no afecte el equilibrio en el debate electoral y que no se utilice la marcha como una herramienta para hacer campaña política”, mencionó, según compartió el mismo noticiero.

Por último, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, señaló que no se le permitirá a ningún candidato intervenir ni subirse a la tarima para fines políticas.

“Los ciudadanos que quieran participar tienen que entender que si hay un ciudadano, que también es candidato, no puede intervenir en estas manifestaciones, ni subirse a una tarima a enviar saludos. No puede tratar de tomarse las marchas para hacer proselitismo político”, explicó en La FM.

De hecho, se comprometió a solicitarles a los que estén coordinando el evento que no les dé la palabra a los candidatos para no enviar un mal mensaje de las marchas.

