Aunque desde la Procuraduría y el Ministerio del Interior hicieron un llamado a no politizar las marchas de este miércoles 27 de septiembre, parece que el candidato a la Alcaldía de Bogotá Gustavo Bolívar no atendió esa instrucción.

Las mencionadas entidades señalaron que no se permitiría que la movilización tomara tintes políticos, por lo que ningún candidato a la Alcaldía de Bogotá podía tomar un papel protagónico, pero en las primeras horas de la jornada se vieron carros con propaganda política de Bolívar.

El concejal Julián Sastoque publicó una fotografía en la que se ve un carro de placas WLU-22, el cual lleva una valla con mensajes que buscan promocionar a los candidatos del Pacto Histórico.

Por el momento, se desconoce quién pagó el servicio de carro valla, ya que el propio Gustavo Bolívar negó que su presencia en las marchas tuviera intenciones políticas. De hecho, incurriría en faltas si promocionara su candidatura durante la jornada.

“Aquí usted no me ve haciendo política. Pedí a todos mis adeptos que no trajeran banderas de la campaña. Estoy como un ciudadano, apoyando unas reformas que desde el Congreso empecé a impulsar”, expresó Bolívar en diálogo con Pulzo.