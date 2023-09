Gustavo Petro no dejó plantadas a las miles de personas que salieron a las calles atendiendo su llamado a defender las reformas que presentó ante el Congreso de la República. Sobre las 2:00 p. m. hizo presencia en la Plaza de Bolívar y les habló a los marchantes.

Lo primero que llamó la atención de su discurso es que confesó que, de nuevo, tiene problemas de voz. Al parecer, eso suele afectarlo muy seguido, ya que en otras ocasiones hasta ha cancelado eventos por no poder hablar bien debido a afecciones respiratorias.

Asimismo, cuando hablaba de la reforma laboral, volvió a referirse a Shakira, por la canción ‘El jefe’, para remarcar que la situación de miles de personas podría mejorar, según él, si el Congreso aprueba dicho proyecto.

“Como dice Shakira en su última canción, que yo la he publicado porque dio en el clavo, lo que queremos es que no haya explotación, que no haya acoso, que la señora de los tintos no sufra porque debe subirse a un Transmilenio dos horas hasta su casa después de una jornada laboral de 10 horas. Así no puede ser el trabajo en Colombia, debe ser digno”, aseveró.