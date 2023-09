Gustavo Petro estuvo bastante activo en su cuenta de Twitter en las últimas horas, pero uno de sus últimos tuits desató numerosas reacciones, en gran parte críticas. El presidente defendió su reforma laboral con la nueva canción de Shakira: ‘El jefe’.

En dicho tema, la cantante colombiana expone con creatividad y acierto lo que viven aquellos empleados que no disfrutan su trabajo, que tienen una mala relación con su jefe y que anhelan tener dinero para tener la posibilidad de irse de las empresas en las que están.

“Tengo un jefe de mie… que no me paga bien. Yo llego caminando y él en Mercedes-Benz. Me tiene de recluta, el muy hijo de pu… Estás soñando con irte del barrio, tienes todo pa’ ser millonario, gustos caros, la mentalidad, solo te falta el salario”, dicec el nuevo éxito de la artista barranquillera.

La canción dio bastante de qué hablar esta semana, en gran parte porque Shakira la aprovecha para arremeter contra el padre de Piqué. En una de las frases más contundentes del tema, la colombiana sostiene: “Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro, que no pisa sepultura”.

El presidente Petro no fue ajeno al éxito de la canción y pensó que era buena idea usarla para hablar de su reforma laboral. Lo cierto es que por estas horas está recibiendo numerosas críticas por esa publicación, que miles de usuarios de las redes sociales consideraron como poco seria.

“Por eso se necesita una reforma laboral”, escribió el mandatario.

Por eso se necesita una reforma laboral.https://t.co/RQYnHH3Gvj — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 24, 2023

