La colombiana no para y sigue cosechando éxito tras éxito, hace escasas horas estrenaba nueva canción al lado del grupo de regional mexicano, Fuerza Regida, canción en la que Shakira demuestra su amor por México y su música, pero parece que también, el espacio perfecto para de nueva cuenta tirar alguna indirecta, pero ahora para el padre de su ex pareja, Gerard Piqué.

La canción y el video de hecho, intentan alejarse de cierto modo de lo hecho en sus anteriores hits, canciones en las que expresiva su sentir ante la separación, ahora vuelve con letras un poco más reflexivas y en ‘El Jefe’ que es el nombre de esta canción, se habla de la discriminación laboral y de los bajos sueldos en América Latina.

Fuera de ello, hay una parte de la producción en la que Shakira hace una mención directa al padre de Pique, su ex suegro y que, junto con la madre del futbolista, se vieron envueltos en la polémica por el poco apoyo prestado a la colombiana luego de saber lo hecho por su hijo.

Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex suegro, que no pisa sepultura.