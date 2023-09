En las calles de la capital, Pulzo se encontró al aspirante del Pacto Histórico y él aseguró que su motivación era movilizarse porque está “de acuerdo con las reformas del Gobierno”, como es apenas natural dado que integra la coalición.

(Vea también: Estrategia de Petro, bajo la lupa, por ventajas que daría a Gustavo Bolívar en Bogotá)

Gustavo Bolívar aseguró que, en respuesta a las críticas, porque estas marchas pueden tener detrás la intención de impulsar su candidatura y las de todos los aspirantes del Pacto en el país, él le dijo a Pulzo:

“La gente tiene derecho a criticar, es un país donde hay libertad de expresión; pero, aquí usted no me ve haciendo política. Les pedí a mis adeptos que no trajeran banderas de la campaña y yo estoy como ciudadano apoyando unas reformas necesarias para Colombia que desde el Congreso empecé a impulsar y que seguiré apoyando sea candidato o sea alcalde o desde donde esté”.

Sin embargo, pese a la afirmación de Bolívar, sí se vio publicidad de su campaña en las marchas en Bogotá y eso podría meterlo en problemas, aunque dijo tener claro que no se puede parar en ninguna tarima “porque ahí sí sería una participación en política”.

Además, a los cuestionamientos que se le han hecho al Gustavo Petro desde diferentes sectores al financiar estas movilizaciones, Bolívar agregó: “El Gobierno tiene un rubro para defender sus reformas. Así como han cuestionado que los anteriores gobiernos han gastado miles de millones de pesos en publicidad. Es lo mismo, él [Petro] lo puede gastar en marchas, es un rubro que hay ahí para defender su obra”.

Este fue su diálogo con Pulzo:

Sin embargo, la oposición tiene claros los argumentos que controvierten la idea de Bolívar. Miguel Uribe, senador del Centro Democrático, le dijo a Caracol Radio que todo el problema parte de que esta “es una marcha financiada, que no es orgánica ni libre y que nunca se había visto que se hiciera a un mes de las elecciones regionales“.

Lee También

El congresista le dijo a la emisora que está convencido que esto tiene un tinte político, de cara a la contienda de octubre: “Afecta mucho [las elecciones en Bogotá] porque no es solamente la marcha. Jueves y viernes tienen una toma del Gobierno para Bogotá, entonces es la presencia permanente en la ciudad y la gran apuesta de Petro es la Alcaldía de Bogotá y es donde más va a querer interferir para que Gustavo Bolívar logre ganar, pues no en vano Gustavo Bolívar se autoproclamó líder de la marcha, pero además reconoció que la marcha era para ayudarlo a él en la Alcaldía”.

(Vea también: Márquez y Bolívar usaron apoyo de esposa de narco a campaña Petro; el candidato respondió)

Además, afirmó que con estas actuaciones podría estarse quebrantando la ley:

“Yo hice una advertencia. Es absolutamente ilegal que Gustavo Bolívar o cualquier otro candidato petrista utilice no solo la tarima, sino este entorno de movilizaciones para hacer publicidad. Eso está consagrado en la Ley 996 del 2005, Ley de Garantías, en donde la financiación pública no puede ser utilizada para hacer proselitismo. Si esto hubiese sido de la ciudadanía, no tiene problema en montarse a la tarima, pero si esto es un evento público, como ya está comprobado, no pueden hacer publicidad”.

Desde la orilla del Gobierno, la senadora María José Pizarro opinó en la misma emisora que estas movilizaciones sí son orgánicas y que han sido iniciativa de la ciudadanía, pese a que los ministros y el mismo presidente estuvieron convocándolas.

“Es una movilización popular de respaldo al Gobierno”, dijo, y añadió que no es para mostrarle apoyo a su candidato en Bogotá porque “viene gente de todo el país”. Y ante la pregunta de los periodistas sobre la presencia de Bolívar en las marchas, Pizarro dijo:

“Fuimos claros en que era una movilización en la que no se hiciera proselitismo político. El [ex]senador Bolívar, como parte de un proyecto político tiene todo el derecho de movilizarse como ciudadano, no como candidato y esperamos que eso quede absolutamente claro. Ni él ni los candidatos pueden movilizarse con un sentido de proselitismo político. El candidato Bolívar no está encabezando la marcha, somos nosotros… es la gente”.

(Vea también: Gustavo Bolívar perdería en segunda vuelta si se enfrenta con Galán u Oviedo, dice encuesta)



Sin embargo, en la emisora, le recordaron que es muy difícil decir que Bolívar es candidato y en la marcha se quite la camiseta de la campaña y sea solo un ciudadano. “Es candidato cada que da un paso, decir que en un momento es candidato y en el otro ya no, eso sí francamente no cabe”, le dijo Pascual Gaviria a la senadora y su respuesta fue:

“Esa es una actitud que cada quien puede tomar. Él es un ciudadano, pero es candidato y él tiene que tomar las mejores decisiones en función de su, propia candidatura y del proyecto político del que hace parte, y espero que haya ponderado todas las circunstancias”.

La jornada continúa y serán las autoridades las que determinen si se está configurando algún delito o quebranto de la ley, pues ya la Procuraduría anunció vigilancia a las marchas y a los posibles ofrecimientos del Gobierno para quienes asistieran.

Lee todas las noticias de nacion hoy aquí.