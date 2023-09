Francia Márquez y Gustavo Bolívar aparecen en imágenes al lado de Sandra Navarro, esposa de Juan Carlos López, alias ‘el Sobrino’. Al narcotraficante se le estaba haciendo seguimiento y eso permitió obtener miles de interceptaciones a sus comunicaciones y las de su pareja. Fue capturado 4 días después de la victoria de Gustavo Petro.

(Vea también: “Solo me buscan por plata”: esposa de narco se les rebeló a miembros del Pacto Histórico)

Con apoyo de esas llamadas que grabaron las autoridades, Noticias Caracol revisó las visitas del Pacto Histórico al Casanare, donde operaba el narco, y encontró que muchos miembros de ‘Petro presidente’ terminaron usando las ayudas que, efectivamente, brindó la mujer a la campaña.

Aportes en dinero, apoyo logístico y préstamo de vehículos, así fue la colaboración de la mujer. Las personas más cercanas a Petro fueron transportadas en las camionetas que proveía la mujer a la coalición, por petición de sus dirigentes en el departamento; en especial, de Sonia Bernal, entonces directora de la campaña en Casanare y hoy funcionaria del Ministerio del Interior, que constantemente le pedía dinero a la esposa del capo.

Lee También

Francia Márquez, en tarima con esposa de narco

La entonces candidata a la vicepresidencia viajó a Casanare en mayo de 2022 y la logística de su visita estuvo a cargo de Bernal, con gran apoyo de Navarro.

Entre los audios difundidos por el noticiero, se escucha cómo Carlos Betancourt, del equipo de prensa de Bernal, llama a Navarro para pedirle prestada una camioneta que transportara a Francia Márquez y a su comitiva:

“Estamos aquí en el aeropuerto esperando a la doctora Francia, porque tiene un retraso en el vuelo por la lluvia, pero necesitamos una ayuda, doña Sandra. Necesitamos un vehículo con conductor. No sé si de pronto a sumercé le sobre un carro […] porque no cabe todo el equipo de Francia, para ir a Tauramena y regresarse”.

Ella le contesta que va a verificar y en otra conversación se escucha que, efectivamente, la esposa de narco envió una camioneta conducida por su hermano, Jaime.

(Vea también: Salen a la luz audios de esposa de narco que colaboró en campaña de Petro; lo ayudó mucho)

Más tarde, durante el acto de campaña, la mujer hizo presencia hasta en la misma tarima de Francia Márquez. A Navarro se le permitió hacer una intervención y la candidata la aplaudió.

No obstante, en otra llamada interceptada de la esposa de ‘el Sobrino’, ella le contó a su mamá que le dio un regalo a la lideresa social, y por la forma en que habla sobre ella, evidenciaría que no se conocían antes y que Márquez probablemente no sabía quién era ella.

También en mayo de 2022, otro dirigente le pidió a Navarro que prestara la camioneta para la visita del mismo Gustavo Petro. El trámite se hizo hasta para incluirla como parte del esquema de seguridad, pero el candidato finalmente no asistió al evento. En esa ocasión, la comitiva estuvo liderada por Alfonso Prada y Katherine Miranda, que sí usaron el vehículo.

(Vea también: Eduardo Noriega defiende a Petro tras escandalo de narco que habría participado en campaña)

Bienvenida de esposa de narco a Gustavo Bolívar

El entonces candidato al Senado, cabeza de lista del Pacto Histórico, también se trasladó en los vehículos de la mujer del capo, 4 días antes del primera vuelta.

La mujer coordinó con el conductor y el 26 de mayo de 2022, la página en Facebook de Casanare Humana compartió las imágenes de cuando Bolívar fue recibido por Navarro. Ella le dio un abrazo.

Bolívar, responde al abrazo de ella, así como de la siguiente persona que se lo da, durante su bienvenida al departamento.

Al difundir estas imágenes, el noticiero lanza la pregunta a los miembros del Pacto Histórico:

“¿Cómo Sandra Navarro, la mujer de un narco cuyo historial criminal es ampliamente conocido en Casanare, terminó posando con varios de los líderes más representativos del Pacto Histórico? ¿Cuál fue su verdadero papel en la contienda electoral?

La cercanía de los dirigentes del Pacto Histórico en Casanare con la mujer, que los apoyó durante al menos 6 meses, quedó demostrada con las interceptaciones.

Entre tanto, el noticiero consultó a Bolívar y él negó que tuviese alguna relación con la mujer: “Yo a la señora Sandra Navarro no la conozco. No sé quién es. A Yopal he ido una vez en toda mi vida, fue ese 26 de mayo. Ya había sido elegido senador, no estaba en campaña. Simplemente fui elegido por la Colombia Humana en Yopal, que estaban preocupados, ya que el entonces candidato había cancelado dos veces la visita allá y me dijeron que fuera a apaciguar los ánimos y que la gente estaba inconforme”.

El hoy candidato a la Alcaldía de Bogotá además aseguró que solo se mueve en carros oficiales de la Unidad Nacional de Protección y que le parece difícil responder por quiénes lo reciben en el aeropuerto en una ciudad o cualquier municipio y que es “muy complicado saber qué papel juega en la campaña”.

La representante Miranda dijo que ella fue a remplazar al entonces candidato y que usó la logística dispuesta para Petro, mientras que la vicepresidenta no respondió.

Lee todas las noticias de nacion hoy aquí.