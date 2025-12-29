La ciudad de Florencia, Caquetá, vive momentos de profunda consternación tras una tragedia ocurrida el domingo 28 de diciembre en el barrio Bolívar, donde dos niñas y su madre fueron halladas sin vida al interior de una vivienda en la que también funcionaba una tienda del sector.

Las víctimas fueron identificadas como María Ángel y María José Gómez Benavides, de 8 y 12 años, y su madre, Alba María Benavides. De acuerdo con la información preliminar conocida por las autoridades, las menores habrían ingerido una sustancia altamente tóxica, presuntamente cianuro de sodio, que habría sido suministrada por la mujer, quien posteriormente también consumió el mismo químico y falleció.

La alarma se encendió cuando una familiar notó que la tienda permanecía cerrada y no había respuesta desde el interior, una situación inusual. Ante la preocupación, dio aviso a las autoridades sobre las 5:30 de la tarde. Al ingresar al inmueble, los uniformados encontraron la escena que hoy enluta a toda la comunidad.

De manera extraoficial, se conoció que Alba María Benavides atravesaba una situación emocional compleja tras una reciente separación sentimental. No obstante, esta información hace parte de las hipótesis que están siendo evaluadas y no ha sido confirmada oficialmente.

El levantamiento de los cuerpos y las diligencias judiciales quedaron a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Fiscalía Seccional del Caquetá, entidades que adelantan las investigaciones para esclarecer plenamente lo sucedido y determinar las circunstancias exactas de este lamentable hecho.

La tragedia ha generado múltiples expresiones de dolor y solidaridad en Florencia, donde vecinos y ciudadanos han manifestado su conmoción por la muerte de las dos menores. El caso ha reabierto el debate sobre la importancia del acompañamiento en salud mental y la detección temprana de situaciones de riesgo al interior de las familias.

Las autoridades indicaron que el caso continúa en investigación y que se entregará información oficial a medida que avancen las diligencias.

