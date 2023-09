Durante un debate de control político en la Comisión Séptima de la Cámara, la nueva directora del Departamento de Prosperidad Social, Laura Sarabia, salió en defensa del programa ‘Jóvenes en Paz’ que ha sido objeto de diversos cuestionamientos por plantear la entregar de dinero a jóvenes que estén cometiendo delitos.

Al respecto la exjefa de gabinete, en lo que es su primera intervención ante el Congreso, señaló que “es un programa que tiene como objetivo generarle alternativas a los jóvenes que están en condiciones de vulnerabilidad en departamentos donde principalmente no ha llegado el Estado, pero sí ha llegado la violencia, los actores al margen de la ley”.

Según expuso Sarabia, “hay territorios en los que lastimosamente la única autoridad que existe son los grupos armados, y es por eso que las únicas alternativas que tienen muchos de estos jóvenes es continuar en las líneas de la violencia y de la delincuencia”.

Por todo ello, consideró la directora que “este programa no es un programa para que los jóvenes no maten, es un programa para generar alternativas, para que los jóvenes tengan otra alternativa de vida, que puedan estudiar, que puedan generar su emprendimiento, que puedan tener una inclusión financiera y social. Si no se les genera esas alternativas a los jóvenes no podremos sacarlos de la violencia, y eso es realmente el Programa de Jóvenes en Paz”.

El programa está presupuestado para arrancar desde el 2024. Desde el DPS se van a encargar es de ejecutar la transferencia monetaria. “Es un programa que no simplemente es una transferencia y un subsidio al joven, sino viene con una oferta de servicios en los cuales queremos vincular al sector privado, a los gremios, vincular a cada una de las empresas que se encuentren en territorio para buscar sinergias que nos ayuden tanto en comunidad internacional como a nivel nacional para que estos jóvenes sean hoy la generación que pueda sacar una Colombia diferente”, añadió.

De otra parte, la directora del DPS confirmó que están trabajando en una nueva propuesta de renta ciudadana y un en un rediseño del departamento, debido a la creación del Ministerio de la Igualdad: “centraremos cada una de las funciones en materia de igualdad y equidad”.