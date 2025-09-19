La reforma tributaria propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro desató un enfrentamiento entre el presidente y la representante del Partido Verde, tras las declaraciones de la congresista en el Congreso de Colfecar.

Miranda, designada coordinadora ponente de la iniciativa, prometió hundirla, argumentando que carece de apoyo en el Congreso y el país. Petro, en una dura respuesta en X, la acusó de causar un “inmenso mal” a Colombia por “ignorancia económica y odio político”.

Durante su intervención en el Congreso de Colfecar, Miranda fue contundente: “Quédense absolutamente tranquilos. No hay ambiente, no solamente en el país, sino en el propio Congreso, para aprobar esa reforma. Vamos a hacer todo lo posible para volver a negar la reforma tributaria de Gustavo Petro”.

La congresista, conocida por su oposición a iniciativas fiscales del Gobierno, argumentó que el proyecto, que incluye un IVA a la gasolina, etanol y ACPM, encarecerá la vida de los colombianos.

Gustavo Petro le contestó a Katherine Miranda por críticas a reforma tributaria

El presidente Petro respondió con dureza en X: “No me haces daño a mí, Katherine, le haces un inmenso mal a Colombia y a una economía que he logrado fortalecer y relanzar. Si hundes la reforma con tus compañeros de extrema derecha, ya verás, en el 2027, el inmenso daño que fuiste capaz de hacer”.

Petro defendió la reforma como esencial para sostener el gasto social, acusando a Miranda de actuar por “simple ignorancia económica y odio político”.

La congresista no se quedó callada. En respuesta, afirmó: “Presidente Petro, me tocó a mí hacer el trabajo que a usted le quedó grande: proteger a los hogares vulnerables y a la clase media”.

Miranda señaló que el IVA a combustibles encarecerá la canasta familiar y acusó al Gobierno Petro de “derroche” y falta de ejecución.

Con el Congreso dividido y la campaña de 2026 en el horizonte, el enfrentamiento entre Petro y Miranda refleja la dificultad de consensuar una reforma fiscal en un país golpeado por la inflación y la inseguridad.

