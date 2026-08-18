Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El cantante oriundo de Chaparral, Juan Carlos Zarabanda, mostró su apoyo a la recuperación del Templo San Juan Bautista, una de las edificaciones más representativas de este municipio, que sufrió daños a raíz del terremoto ocurrido el 10 de agosto. Zarabanda, conocido por su vínculo y compromiso con su tierra natal, no solo comunicó su propia donación para contribuir a las obras de reparación, sino que también extendió un llamado a toda la comunidad chaparraluna a sumarse a la causa.

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El artista difundió un mensaje dirigido especialmente a sus paisanos, en el que remarcó la importancia histórica, cultural y religiosa que tiene el templo de San Juan Bautista para la vida del municipio. Según el propio Zarabanda, este lugar es frecuentado, tanto por residentes como por visitantes que llegan a Chaparral y buscan conocer sus principales atractivos. "Hoy lo tenemos un poco dañado debido al terremoto", expresó el cantante, invitando a los ciudadanos a participar de la campaña y aportar en la medida de sus posibilidades, con el fin de devolverle al templo su condición habitual.

Este llamado hace parte de una serie de iniciativas que buscan reunir fondos y voluntades para restaurar el templo, afectado tras el movimiento telúrico que impactó la región. De acuerdo con la información suministrada, el impulso principal de la campaña corresponde al padre Germán, quien lidera los esfuerzos para conseguir los recursos que permitan adelantar las reparaciones necesarias y así preservar este espacio que es tanto religioso como un símbolo cultural para todos los chaparralunos.

La respuesta de Zarabanda se suma a las acciones ya adelantadas en Chaparral, reforzando la idea de que la reconstrucción y el mantenimiento de lugares emblemáticos requieren la colaboración activa de la comunidad. El cantante concluyó su intervención reiterando la invitación a los habitantes y seguidores, para que hagan llegar sus aportes mediante los canales de donación dispuestos. Los detalles de cómo unirse a esta causa, incluyendo los números y medios habilitados, fueron divulgados junto con la convocatoria y aparecen publicados en la página web de Zarabanda, con el objetivo de facilitar la participación de todos los interesados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede ayudar la comunidad de Chaparral a la reconstrucción del Templo San Juan Bautista?

Las personas interesadas en apoyar la campaña pueden hacer sus aportes económicos a través de los canales habilitados por los organizadores. Según la información compartida por Juan Carlos Zarabanda, los detalles sobre los medios de pago y números de contacto están disponibles en su página web, facilitando que cualquiera pueda sumarse al esfuerzo colectivo para restaurar el templo dañado por el terremoto.

¿Por qué es importante el Templo San Juan Bautista para la identidad de Chaparral?

De acuerdo con el mensaje de Juan Carlos Zarabanda, el Templo San Juan Bautista es un lugar clave tanto para la vida cotidiana de los habitantes de Chaparral como para el turismo local. Es considerado un emblema religioso y cultural, visitado frecuentemente por quienes buscan conocer el patrimonio del municipio, lo que refuerza su valor simbólico en la comunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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