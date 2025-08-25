En Colombia, la eutanasia ha sido reconocida por la Corte Constitucional como un derecho fundamental para quienes enfrentan enfermedades graves o padecimientos crónicos que generan un sufrimiento insoportable. El alto tribunal ha establecido que este procedimiento puede solicitarse incluso en situaciones no terminales, siempre que exista un dolor persistente e incontrolable que atente contra la dignidad de la persona.

Sin embargo, cada caso abre nuevos debates médicos, sociales y jurídicos. El más reciente es el de Melissa Gaona, una joven bogotana de 25 años que decidió hacer pública su petición de acceder a la eutanasia, luego de que su historia se volviera viral.

Melissa padece endometriosis, una enfermedad crónica caracterizada por el crecimiento del tejido endometrial fuera del útero, lo que ocasiona dolores intensos, sangrados abundantes y, en algunos casos, afecta órganos cercanos. En su caso, la condición ha derivado en complicaciones respiratorias y del sistema excretor, además de un dolor permanente que limita sus actividades más básicas.

En un video compartido en redes sociales, la joven relató cómo su vida se ha visto reducida por la enfermedad:

“No puedo comer, dormir, orinar ni ir al baño sin dolor. Esta vida que estoy viviendo no es digna. No es una decisión impulsiva, son años de malestares que han apagado mi energía”.

Pese a su decisión, Melissa aseguró que las autoridades de salud rechazaron su solicitud de eutanasia. Como alternativa, le propusieron someterse a una cirugía invasiva que, aunque podría mejorar algunos síntomas, no garantiza la desaparición del dolor. Frente a esa opción, expresó su temor y frustración:

“Me siento obligada a exponerme a una cirugía abrasiva que puede que ni siquiera me quite el dolor. Estoy cansada de intentar y no encontrar alivio”, dijo la joven.

El caso de Melissa ha causado una avalancha de mensajes en redes sociales. Miles de personas expresaron solidaridad, subrayando la necesidad de respetar su voluntad y autonomía sobre su cuerpo. Otros, en cambio, argumentaron que, por su juventud, debería explorar más alternativas antes de tomar una decisión definitiva.

Actualmente, su solicitud sigue en revisión por parte de comités médicos y jurídicos, que serán los encargados de emitir una decisión final. Mientras tanto, la voz de Melissa se ha convertido en un símbolo de la lucha por el derecho a decidir y por la dignidad en medio del sufrimiento crónico.

