Noelia, una joven de 24 años con paraplejia, reafirmó este martes su deseo de acceder a la eutanasia, un procedimiento que fue suspendido en agosto pasado a petición de su padre. Durante la audiencia, la joven denunció haber recibido presiones por parte de grupos religiosos que intentaron disuadirla de su decisión.

El juicio, que se celebró en Barcelona a puerta cerrada, marca un precedente en España, ya que es la primera vez que un tribunal debe decidir si avala la muerte asistida de una persona cuyo caso ya fue aprobado por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña. Esta entidad, conformada por profesionales de la medicina, enfermería y derecho, había autorizado la eutanasia de Noelia por unanimidad en julio de 2024.

El caso enfrenta al gobierno catalán, que respalda la decisión de la comisión, y al grupo católico Abogados Cristianos, que representa al padre de la joven y ha interpuesto recursos legales para frenar el procedimiento. La Fiscalía, que en su momento apoyó la suspensión de la eutanasia prevista para el 2 de agosto, aún no ha tomado una posición definitiva sobre si la joven puede acceder a este derecho.

Durante el juicio, Noelia reiteró ante la jueza que su decisión es clara y que lleva mucho tiempo esperando que se respete su voluntad. También denunció haber sido objeto de coacciones por parte de sectores religiosos ligados al centro de menores donde creció, quienes habrían invadido su habitación con estampas y símbolos religiosos para intentar hacerla desistir.

Siete especialistas médicos y forenses declararon en la audiencia y coincidieron en que Noelia no padece ninguna alteración mental que afecte su capacidad para decidir sobre su vida. Estas declaraciones contradicen los argumentos de Abogados Cristianos, que sostiene que la joven sufre un trastorno límite de la personalidad que le impediría tomar una decisión racional sobre su muerte.

Asimismo, se abordó en el juicio un documento escrito por Noelia semanas antes de la fecha programada para su eutanasia, en el que supuestamente expresaba dudas sobre su decisión. No obstante, cuando fue consultada por el personal del centro sanitario donde reside, aseguró que no recordaba haber escrito ese texto en un estado de plena lucidez y que su voluntad de seguir adelante con el proceso no había cambiado.

Desde la aprobación de la ley en 2021, España es uno de los pocos países donde la eutanasia es legal. El marco legal establece que los mayores de edad pueden solicitar este procedimiento si padecen una enfermedad grave e incurable o una condición crónica que les genere sufrimiento físico o psíquico insoportable y sin posibilidad de mejora.

Finalizada la audiencia, la jueza otorgó un plazo de cinco días a las partes involucradas para presentar sus conclusiones. Una vez analizados los argumentos, se tomará una decisión que podría ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

