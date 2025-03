Luego de casi cuatro años del brutal ataque que la dejó con una lesión medular severa e infarto cerebral, y la tuvo un largo tiempo en coma inducido, la vida de Érika se había convertido en un suplicio, según ella misma se lo hizo saber a sus familiares.

(Vea también: “Hermoso y bello ángel”: despiden a Érika Morales, joven cuadripléjica que pidió eutanasia)

La joven de 20 años, que murió en un centro médico de Nariño, sin que sea claro aun si se practicó la eutanasia o presentó complicaciones de salud, había perdido toda capacidad motriz y tampoco podía comunicarse con su familia. A pesar de esto, utilizando un abecedario, logró comunicarle a ellos y a la EPS Emssanar, la que sería su última voluntad: poder morir de manera digna, después de tanto sufrimiento.

Durante una transmisión en vivo, el pasado 17 de febrero, Tatiana Morales, quien, junto a su madre, se encargó incansablemente de velar por el cuidado de su hermana, reveló el documento que les dictó Érika con mucho esfuerzo, en el cual logró finalmente expresar su sentir y hacerse escuchar en todo el país.

Esta sería la última carta que dictó Érika a sus familiares, puesto que en los últimos días se debilitó considerablemente, dado que dejó de tolerar la alimentación.

La EPS Emssanar validó, a través de un comunicado, la voluntad expresada por la joven en pleno uso de sus facultades mentales y aunque se esperaba que pudiera darse paso al trámite de la eutanasia, el proceso terminó dilatándose más de lo esperada por los familiares, cansados ya de ver el sufrimiento de su ser querido.

A continuación reproducimos la carta de Érika Morales, compartida por su hermana:

“Escuchen mis palabras y espero me entiendan. En primer lugar, es muy difícil para mí y para mi familia, ya que prácticamente vivo por la ventilación mecánica y eso me parece injusto, porque para mí no es vida, es solo una vida artificial. La verdad estoy cansada de depender de todos y lo más duro es que estoy consciente y me doy cuenta de absolutamente todo. Aparentemente, me ven bien, pero no es así, realmente no me siento bien. No sean egoístas, realmente me siento cansada en serio, no doy más. Es más, la psicóloga ya habló conmigo y está de acuerdo con la decisión que tomé, porque la verdad, ¿para qué tener a una persona tan joven como yo sufriendo?”.