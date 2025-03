En agosto de 2021, una fuerte agresión con una botella, en una discoteca, le cambió para siempre la vida a Érika Yanira Morales, en ese entonces menor de edad. Después de un largo padecimiento, que la tuvo incluso algunos meses en coma, la joven se despertó para encontrarse con una nueva realidad, en la que no podría ni siquiera respirar por su cuenta.

Este sábado primero de marzo, luego casi cuatro años de padecer intensos dolores y un constante sufrimiento, Érika murió. Su caso ha sido una demostración más de las dificultades que enfrentan las personas que buscan reclamar el derecho a una muerte digna en Colombia.

Aunque había llevado a cabo la solicitud a la EPS Emssanar, con todos los requisitos legales, como la misma institución confirmó en un comunicado, la respuesta terminó dilatándose. La joven logró comunicarse, utilizando las letras del alfabeto, para hacer expreso su deseo de recibir la eutanasia.

“Hace un mes mi hermana me dijo: ‘Hermanita, no quiero que seas egoísta, quiero que me dejes ir’, me dijo que era una prueba de amor. (…) No queremos verla sufrir más. Es algo que no vamos a superar, pero la misma fortaleza nos la dará Dios, y ya sabemos que es lo mejor”, dijo su hermana, Tatiana Morales, a Noticias Caracol.

“Mi hermoso y bello ángel, te amo hermana de mi vida. Nunca te voy a olvidar y lucharé para que esas asesinas paguen todo el daño que te hicieron mi amor. Te lo juré y te lo cumpliré”, expresó Tatiana Morales en redes sociales, quien estuvo todo este tiempo a cargo de su cuidado, junto a su madre.

Hasta el momento no se ha confirmado si a la joven se le aplicó el procedimiento o murió por complicaciones médicas. Sin embargo, esta última versión es la que cobra fuerza preliminarmente, según lo expresado por sus familiares en redes sociales.

¿Quiénes fueron las agresoras de la joven cuadripléjica, Érika Yanira Morales?

De acuerdo con el reporte de la familia y varios medios de comunicación, las dos mujeres que golpearon a Érika con una botella de licor y la dejaron postrada en cama, se llaman Gláir Gómez y Leidy León.

Luego de la muerte de la joven, sus familiares claman por justicia y piden que estas dos mujeres sean encarceladas, puesto que ambas se encontrarían en libertad.

“Justicia por mi hermana, que esto no quede en el olvido porque mi hermana ha sufrido mucho, no lo merecía, le arrebataron sus sueños”, pidió Tatiana Morales en sus redes.

