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Tras el sismo ocurrido el pasado 10 de agosto en el Valle del Cauca, el regreso a la presencialidad de las instituciones educativas no oficiales se dio de manera progresiva, según información suministrada por la Gobernación del Valle. De acuerdo con su balance, de un total de 132 instituciones no oficiales ubicadas en los 34 municipios no certificados del departamento, 25 ya lograron reabrir sus puertas para acoger a los estudiantes bajo estrictos protocolos de seguridad y prevención.

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Estos centros educativos cumplieron con cada uno de los requisitos exigidos por las secretarías de Gestión del Riesgo y de Educación departamental, con el fin último de asegurar tanto la integridad de los estudiantes como la del personal docente y administrativo. Dentro de las condiciones impuestas para este retorno a las aulas, se destaca la elaboración y aprobación de un plan de contingencia, la presentación de un informe técnico avalado por profesionales idóneos y la diligencia del formato AISE (Análisis de Inspección y Seguridad).

La secretaria de Educación departamental, Nancy Arango Costain, explicó que se conformó un equipo conformado por técnicos y arquitectos, encargados de inspeccionar a detalle cada uno de los requisitos. Según sus palabras, se exigió el certificado Copnia, que corresponde al Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, y el formato del AIS, de la Asociación de Ingenieros Sísmicos. Adicionalmente, se requirió el concepto favorable del profesional especializado responsable de la visita a cada institución privada.

Solo tras la verificación y aprobación de estos aspectos se autorizó a las instituciones que cumplieron rigurosamente el proceso a retomar las clases presenciales. El retorno beneficia directamente a 19.503 estudiantes, distribuidos en municipios como Andalucía, Candelaria, El Cerrito, Florida, Ginebra, Guacarí, La Unión, La Victoria, Sevilla y Zarzal. En particular, Florida concentra la mayor cantidad de instituciones autorizadas, con ocho establecimientos ya en funcionamiento. Este avance representa un paso crucial en la normalización educativa local tras el impacto del sismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas instituciones educativas no oficiales han retomado clases presenciales en el Valle del Cauca tras el sismo?

De acuerdo con la información de la Gobernación del Valle, 25 instituciones educativas no oficiales, de un total de 132 existentes en los municipios no certificados, han retomado las clases presenciales tras cumplir los requisitos de seguridad exigidos luego del sismo del 10 de agosto. Estas instituciones están ubicadas en distintos municipios del departamento y atienden a más de 19.000 estudiantes.

¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir las instituciones educativas para regresar a la presencialidad?

Según lo señalado por la secretaría de Educación departamental, las instituciones educativas no oficiales deben cumplir con un plan de contingencia, presentar un informe técnico avalado por expertos, diligenciar el formato AISE (Análisis de Inspección y Seguridad), presentar el certificado Copnia y obtener el concepto positivo de un profesional especializado en la inspección del estado físico de la infraestructura. Todo esto busca garantizar la seguridad de la comunidad educativa tras el sismo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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