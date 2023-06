Se trata de un informe que los uniformados entregaron a un juez sobre las comunicaciones de la supuesta cocinera de un cabecilla del ‘Clan del Golfo’.

El reporte, difundido por Noticias RCN, fue entregado a un fiscal por los investigadores que escucharon ilegalmente las comunicaciones de Marelbys Meza y Fabiola Perea, la otra mujer que trabajaba para Laura Sarabia. Ellas fueron registradas como alias ‘la Cocinera’ y alias ‘la Madrina’, respectivamente, para justificar chuzarlas.

El documento tiene fecha del 8 de febrero de 2023, apenas unos días después de que fuese reportado el robo de una cantidad de dinero que no se ha determinado, el 30 de enero de 2023.

El resultado del análisis de los investigadores dice:

“Se ha podido evidenciar que Marelbys estaría a la espera de información sobre lo que podría ser un hurto en aparente complicidad con una tercera persona a la que evitan mencionar”.

La cuantía de ese robo no fue mencionada directamente, pero en los diálogos de la niñera con su interlocutor se hace referencia a que fue “poquita”.

Uno de los hombres con los que habla la mujer, y que relacionan como su novio, hablan de alguna prisión. En este texto se cita tan como lo mencionan los investigadores en su informe:

– Interlocutor: le dice que si no la han llamado para la cárcel no va, si hubiese pasado algo grave le hubieran dicho ahí mismo.

– Marelbys Meza: manifiesta: no diga eso.

– Interlocutor: manifiesta que no la han contactado para nada, de igual forma manifiesta que si hubiese pasado algo grave ya supieran. Manifiestan que para la cárcel no van. Así mismo expresan que si se robaron una cosa fue poquita.

– Marelbys Meza: para que embalarse ya con 50 años.

En otra conversación con una tercera persona, dice el análisis, la niñera le pregunta por el asunto y esta le responde que no le han “dicho nada” y que apenas sepa algo se lo hará saber.

El robo es solo el comienzo de una serie de hechos que tiene al Gobierno Nacional en el mayor escándalo en 10 meses. Primero fue el robo a Laura Sarabia, luego la supuesta financiación irregular que mencionó Armando Benedetti en sus audios filtrados y la muerte del coronel Óscar Dávila, que hacía parte de la seguridad de la Presidencia.

Para la primera situación, el hurto, hay citadas a declarar varias personas que El Tiempo enlistó así: