Se siguen conociendo detalles del caso de las chuzadas por el dinero que se le perdió a Laura Sarabia, ex jefe de gabinete del Gobierno de Gustavo Petro, el cual según un testigo realmente pertenecía al presidente.

(Les también: Filtran testimonios de Marelbys Meza a Fiscalía sobre polígrafo; dijo que la intimidaron)

Este jueves 15 de junio se conoció el tema de conversación entre Marelbys Meza y un hombre al cual la mujer llamaba ‘Nene’ durante una serie de llamadas. De acuerdo con El Tiempo, el hombre se llama Jhonson Pineda y con él hubo conversaciones breves y cifradas, mención directa a la pérdida de 16 millones de pesos, entre otras cosas.

Según un informe que recibió el fiscal Óscar Fernando Gutiérrez Zapata de manos del analista que venía escuchando a Meza (sin saber que se trataba de una chuzada), es claro que la exniñera hablaba de dinero a pesar que su lenguaje era cifrado.

De acuerdo con el analista citado por el rotativo, la exniñera le decía a ‘Nene’ que se encontraba a la espera de información de lo que podría ser un hurto, en complicidad con una tercera persona a la que no mencionan directamente.

Hombre mencionado en chuzadas negó relación con escándalo de plata perdida

El señalado rindió declaración el pasado martes en las instalaciones del viejo DAS. El periódico detalló que el hombre trabaja para una familia transportando cosas. Él mismo admitió que conoce a Meza desde hace 14 años cuando ambos trabajaron en un mismo edificio y que son amigos: “Yo tengo a mi esposa. Hablaba con ella, pero no frecuentemente. Ella me preguntaba cómo estaba y sí, me decía ‘Nene’”.



El hombre indicó que no sabe nada de ningún dinero y negó haber transportado maletas para Meza. “No conozco nada del dinero del que hablan, nunca le transporté maletas con plata. Yo solo llevo conmigo mi morral, mi impermeable y mi almuerzo. Nunca le he cargado nada a esa señora”, explicó en dicho medio.

Sobre la preocupación que le expresaba la mujer, ‘Nene’ aseguró que era porque a Meza no le gustaba que él se movilizara en moto. “Ella me decía que estaba preocupada, pero era porque yo tengo una moto en la que me movilizo, entonces ella me decía que fuera con cuidado y que se preocupaba”, le dijo al periódico.

‘Nene’ insistió en que no tiene nada que ver en el caso y aseguró que es decente. “Yo fui llamado a declarar, porque sí hablaba con Marelbys por llamadas. Pero no tengo nada que ver en el caso, soy una persona decente”, finalizó.