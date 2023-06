El presidente Gustavo Petro se mantenía al margen de la tormenta política con el caso de Laura Sarabia, pero ahora pasó al centro de la escena según un testimonio en revista Semana que le adjudica dinero robado en la casa de la exjefe de gabinete.

“La plata era de Petro, eran cinco maletas y 3.000 millones de pesos […] Dávila me dijo que Petro mandó a Laura a guardarle la plata en el apartamento, ese dinero se perdió, entonces necesitaban que apareciera antes de tener que informarle al presidente que se había perdido”, le dijo la fuente anónima a la citada revista.

Cómo fue involucrado Petro en el caso de Laura Sarabia

En este caso también está involucrado el exembajador Armando Benedetti, quien fue el que recomendó el nombre de Marelbys Meza a Laura Sarabia. De hecho, W Radio reveló que la niñera se paseó por Venezuela con el entonces diplomático, antes de dar sus declaraciones sobre el polígrafo al que fue sometida por ser la presunta responsable del robo del dinero mencionado.

Desde ese momento, la Fiscalía reveló que Meza y otra trabajadora de la casa de Sarabia fueron chuzadas de forma ilegal por la Dijín. Después se conoció la muerte del coronel Óscar Dávila, uno de los responsables de la seguridad del presidente y ahora una fuente cercana al oficial involucró por primera vez a Petro al decir que la plata en casa de Sarabia le pertenecía a él.

¿Qué pidió Gustavo Petro sobre autoridades en caso de Laura Sarabia?

Al respecto, el mandatario se pronunció en Twitter sobre este caso y nuevamente aseguró que es víctima de un intento de “golpe blando” para sacarlo del poder. Además, señaló a revista Semana de tener “ánimo de difamar”, con la última publicación que lo involucra a él con graves señalamientos.

“Nunca en mi existencia he siquiera visto la cantidad de dinero que afirma una fuente anónima y que utiliza la periodista Vicky Dávila para una publicación en la revista Semana. Por lo tanto, son falsas las afirmaciones entregadas por una supuesta fuente que no se identifica, en las que se me relaciona con altas sumas de dinero en efectivo. Estas afirmaciones, que son difíciles de acreditar debido a su carácter anónimo, tienen un ánimo difamatorio”, trinó.

Finalmente, Petro pidió que sean las autoridades las que investiguen este caso y puso en duda la fuente citada por Semana: “Estos supuestos testimonios, que tienen un interés difamatorio en contra del presidente de la República, buscan minar la confianza de la ciudadanía en el Gobierno Nacional, a través de versiones sobre hechos en los que no se aportan ni existen ningún tipo de pruebas”.