En este 2025, muchas personas están ilusionadas debido a que Halloween, esta fecha en la que las personas se disfrazan y los niños piden dulces, cae en viernes, lo cual se cree que va a activar el comercio de gran manera, las discotecas, los centros comerciales y mucho más.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Importante empresa está viviendo una noche de terror en Halloween y le echó la culpa a Temu)

De hecho, como al otro día la mayoría no trabaja y los menores no estudian, se espera que sea una jornada bastante movida en las calles y los centros comerciales de las principales ciudades del país.

Sin embargo, hay una mala noticia y es que el clima puede que no colabore de la mejor manera, ya que se esperan intensas lluvias que podría amargarle la salida a muchas familias.

Lee También

Cómo será el clima en Halloween

Según indicó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) en el pronóstico semanal que da constantemente, para este viernes, 31 de octubre, fecha de Halloween, se esperan “precipitaciones más intensas”, además de que “se prevén condiciones entre parcial y mayormente nubladas con lluvias, especialmente durante las horas de la tarde y la noche”.

Esta no es una situación nueva, pues normalmente en la noche de Halloween suele llover, pero se esperaba que este año el clima mejorara para que las personas pudieran celebrar mejor.

Ahora, esta no es una condición solamente de Bogotá, sino que se podría expandir a departamentos como Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Chocó, Antioquia, Boyacá, Tolima, Caldas, Quindío, Risaralda, Santander, Huila, Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba, Magdalena, Vichada, Vaupés y La Guajira, según agregó el Ideam.

(Ver también: Preocupación por la venta de gomas y chocolates con fuertes drogas: “Es un riesgo para la salud”)

Así las cosas, si tiene planeado salir a pedir dulces en la noche de este viernes, 31 de octubre, lo mejor es que se vaya preparando con una buena sombrilla y sacos que lo abriguen para que el clima no le dañe su salida y pueda disfrutar junto a los más pequeños esta jornada que es tan especial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.