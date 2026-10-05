Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Jerson David Murcia Pava falleció tras una violenta pelea ocurrida en las primeras horas del lunes en el barrio La Cima de Ibagué. Según la información recogida, este trágico hecho se presentó en la carrera 2 Sur con calle 107, donde Murcia y otro hombre, cuya identidad aún no ha sido plenamente establecida, se enfrentaron en medio de una disputa cuya causa no fue clarificada por las fuentes consultadas. El conflicto terminó con Jerson gravemente herido.

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Testigos y primeras versiones indicaron que la pelea involucró a dos personas, y se señaló como posible responsable a un hombre presuntamente en situación de calle. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han confirmado esta información y continúan en proceso de investigación para esclarecer plenamente las circunstancias y el motivo del altercado.

Tras ser herido, Jerson David Murcia fue trasladado de manera inmediata a la USI del Jordán —Unidad de Salud Integral—. El objetivo era brindarle atención médica urgente debido a la gravedad de las lesiones sufridas en la riña. Sin embargo, al llegar al centro asistencial, los profesionales constataron que el joven ya no presentaba signos vitales, de acuerdo con los reportes entregados desde el lugar de los hechos.

Hasta el cierre de esta nota, ninguna persona había sido capturada en relación con el homicidio, aunque autoridades aseguraron que el presunto agresor estaría previamente identificado dentro de la comunidad local. Los investigadores avanzan recogiendo pruebas y declaraciones con el fin de determinar la responsabilidad y proceder conforme a la ley.

Este caso ha generado preocupación en el sector, donde la comunidad espera respuestas rápidas de las autoridades para que el asesinato de Jerson David Murcia no quede en la impunidad. Mientras tanto, se recomienda a los ciudadanos del barrio La Cima de Ibagué permanecer atentos y colaborar con la investigación si poseen información relevante.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre la investigación del homicidio de Jerson David Murcia Pava en Ibagué?

La investigación sobre el homicidio de Jerson David Murcia Pava sigue en curso. Hasta el momento, no se ha realizado ninguna captura, aunque según los reportes, el presunto responsable estaría identificado. Las autoridades trabajan en confirmar si fue una persona en situación de calle la que participó en la riña donde resultó herido mortalmente el joven.

¿En qué circunstancias ocurrió la pelea mortal en el barrio La Cima de Ibagué?

De acuerdo con los primeros informes, la riña tuvo lugar después de la medianoche en la carrera 2 Sur con calle 107 del barrio La Cima de Ibagué. Participaron dos hombres, presuntamente por motivos aún no esclarecidos. El hecho finalizó con graves heridas para Jerson David Murcia, quien lamentablemente murió antes de recibir atención médica efectiva en la USI del Jordán.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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