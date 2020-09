A través de un audio, difundido por Caracol Radio, el hermano del extinto jefe del Cartel de Medellín aseguró que la caleta de 18 millones de dólares que Nicolás Escobar dijo que encontró en una casa ubicada en Las Palmas, Medellín, no existe.

“Nicolás está engañando al mundo. […] Quiero comentarles que es totalmente falso lo que él está diciendo. Eso no es verdad, no es real. Le pido el favor a Nicolás que no engañe a la gente y no diga mentiras”, se escucha decir a ‘el Osito’.