Diana Carolina Del Valle Quiroz, abogada de 34 años y quien trabajaba en la Secretaría de Salud de Bolívar, fue hallada sin vida en su vivienda el pasado 1 de abril, en circunstancias que aún son materia de investigación.

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El hallazgo se dio luego de que un familiar, preocupado por no tener noticias de ella, decidiera acercarse a su casa. Al ingresar, la encontró sin signosc vitales, lo que encendió las alertas y llevó a notificar a las autoridades para el inicio de los procedimientos correspondientes.

Tras conocerse la noticia, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, expresó su pesar con un mensaje público: “Muy dolido con el fallecimiento de Diana Del Valle Quiroz, abogada adscrita a la Secretaría de Salud de Bolívar. Una joven siempre dispuesta a colaborar. Que sea Dios brindándole consuelo a sus familiares. Para ellos, mi más sentido abrazo de condolencias”.

Muerte de funcionaria en cartagena: investigan causas del fallecimiento

El cuerpo de la funcionaria fue trasladado a Medicina Legal, en el sector de Zaragocilla, donde expertos adelantan los análisis necesarios para esclarecer las causas de su muerte. Hasta el momento, no se han confirmado detalles sobre lo ocurrido, por lo que el caso sigue en verificación por parte de las autoridades competentes.

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En cuanto a su trayectoria, Del Valle Quiroz tuvo un recorrido importante en la administración pública. Trabajó en la Dirección de Contratación de la Secretaría Jurídica y, posteriormente, en 2023, asumió un encargo en la Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación, antes de vincularse a la Secretaría de Salud de Bolívar.

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Además, la mujer adelantaba estudios de posgrado en la Universidad Libre, donde cursaba una maestría en Derecho Administrativo. Desde esa institución también lamentaron lo ocurrido con un mensaje: “El Rector, los docentes, directivos y demás miembros de la comunidad Unilibrista lamentan profundamente el fallecimiento de Diana Carolina Del Valle Quiroz, estudiante de la Maestría en Derecho Administrativo. En este momento de dolor, expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos, y nos unimos solidariamente a su duelo, elevando una oración por su descanso en paz”.

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