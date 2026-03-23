El pasado domingo 22 de marzo, se registró una tragedia en las playas de El Laguito, Cartagena, donde un turista extranjero, identificado como James Winkles, de 30 años y originario de Inglaterra, falleció ahogado tras ingresar al mar en medio de condiciones meteomarinas adversas.

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El lamentable hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, cuando Winkles, quien se encontraba en la ciudad con motivo de su matrimonio, según dijo El Tiempo, decidió nadar en la zona, desoyendo las advertencias sobre el clima.

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Las autoridades locales confirmaron que la causa de su muerte fue ahogamiento. Según información preliminar, la víctima había desaparecido la noche anterior, y su cuerpo fue hallado sin vida flotando en la playa de El Laguito, un exclusivo sector turístico de Cartagena.

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Se rumorea que su prometida, visiblemente consternada, fue quien identificó el cuerpo en la orilla del mar, según un video que circula en redes sociales. En las imágenes, se puede ver a la mujer, entre sollozos, corroborando la trágica noticia.

Este suceso ha conmovido tanto a los habitantes de Cartagena como a los turistas que se encuentran en la ciudad. En medio de esta tragedia, las autoridades meteorológicas alertan sobre las condiciones adversas en la región.

Se ha advertido que entre el domingo 22 y lunes 23 de marzo , la intensidad del viento y las mareas podrían aumentar significativamente, lo que representa un peligro mayor para quienes se encuentren en el mar o cerca de la costa. A pesar de estos avisos, Winkles decidió adentrarse en el agua, lo que resultó en la fatalidad.

El cuerpo de James Winkles fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, donde se están llevando a cabo los exámenes forenses y criminalísticos correspondientes.

Este proceso es necesario para confirmar las circunstancias exactas de su fallecimiento. Se espera que, una vez practicados los análisis, los familiares y allegados puedan hacer el reconocimiento del cuerpo.

A través de sus redes sociales, se pudo conocer que el pasado 12 de marzo, James y su pareja se tomaron una foto en una playa local, la cual utilizó como foto de perfil en su cuenta de Facebook. La imagen, que ahora circula junto con la triste noticia, refleja la felicidad de la pareja antes de que ocurriera el fatal accidente.

El lamento de la familia y los seres queridos de James Winkles es un recordatorio doloroso de la fragilidad de la vida y la importancia de estar alerta ante las condiciones meteorológicas adversas en lugares turísticos como Cartagena.

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