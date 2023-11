Durante la ceremonia de aniversario de los 132 años de la Policía Nacional y graduación de oficiales, el presidente Gustavo Petro se refirió a la suspensión de la mesa de diálogos con las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y admitió que el proceso con este grupo armado fue prematuro.

El jefe de estado se refirió a la operación que buscaba recuperar el cañón del Micay zona que se convirtió en un “fortín de la economía ilícita” y las negociaciones con el Emc.

“Decidimos una operación contra esa fuerza, conquistamos las cumbres, las posiciones dominantes. Con el Estado Mayor Central vino una negociación política, quizás prematura en mi opinión, porque se les propuso en lugar de entrar al poblado disparando, que lo abandonaran”, dijo el presidente.

En el mismo discurso, Petro, que culpó a Duque por situación en el Cauca, insistió en la necesidad de cambiar las economías ilegales en Colombia, cambiando el pensamiento de las facciones armadas que, según él, se han vestido no de guerrilleros sino de traquetos.

“Tienen aún la posibilidad de escoger si el camino es Camilo Torres Restrepo, el sacerdote que fundó la facultad de sociología de la Universidad Nacional, o el camino es Pablo Escobar”, dijo.

Y agrego: “Colombia no es la dueña del mercado de la cocaína, ahora son multinacionales, Colombia se queda con lo peor sobre explotación de los campesinos que no reciben ni una mínima parte de lo que vale esa cocaína, los Estados Unidos, en Europa, en Rusia o en China”.

Por último, el presidente envió un mensaje a esos grupos que no están cumpliendo los compromisos de paz.

“La gran pregunta que tienen que hacerse quienes hoy son sujetos o actores de esa violencia en los territorios de Colombia, en la Colombia profunda, es ¿Vale la pena? ¿Vale la pena tanta muerte por nada? ¿Vale la pena morir por ser simplemente un sirviente de un narcotraficante ruso? ¿O europeo? ¿U holandés? ¿O estadounidense?”

