Lo hizo en la alocución presidencial que se transmitió este lunes, en la que insistió en que su consejo de ministros fue censurado, luego de que el Consejo de Estado determinara que no podía volver a transmitir ese espacio en canales privados.

Ante la jugada del presidente (de hacer una alocución, en lugar de un consejo de ministros), el diario El Tiempo dijo en un artículo que el presidente no cumplió la orden judicial. El jefe de Estado leyó el titular en vivo e interrumpió a uno de sus ministros para responder.

“¡Mentirosos! Esto no es un consejo de ministros, un consejo de ministros tiene su formalidad y sigue después de este programa en los canales públicos. Esta es una alocución presidencial”, empezó diciendo el jefe de Estado.

Posteriormente, durante su intervención se fue contra el dueño del periódico, el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, que se retiró de la junta directiva del Grupo Aval, y aseguró que le debe plata al Gobierno.

“Entonces no digan mentiras, la prensa no está para decir mentiras, su misión fundamental es la verdad, señores de El Tiempo, o señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, que nos está debiendo 1,8 billones de pesos, guardaditos en sus bancos, porque no hizo la carretera de Loboguerrero”, declaró Petro.