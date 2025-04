El consejo de ministros que el presidente Gustavo Petro decidió transmitir por los canales nacionales privados sigue dando de qué hablar, esta vez, porque un fallo de Consejo de Estado le impidió seguir con la práctica, al considerarla como una “vulneración al derecho a la información”, después de que una ciudadana presentara una queja formal.

La determinación del alto tribunal provocó la inmediata reacción del mandatario, quien cuestionó la decisión calificándola como un mecanismo de “censura” y, además, mencionando a Germán Vargas Lleras.

“Creo que los magistrados del Consejo de Estado se equivocan al censurar al presidente de la República y jefe de estado. No me consideran como tal, no me consideran presidente, simplemente porque pertenezco a la corriente mundial del progresismo humano, o porque mi poder solo proviene del voto popular y no de los clubes del dinero, y por eso, a través de fallos han quitado mis facultades constitucionales, y me obligan a decir o no decir en mis discursos, sobre todo si expongo la doble moral de Vargas Lleras“, escribió Petro.

Dura respuesta de Germán Vargas Lleras a Gustavo Petro

Fue a raíz de ello que el ex vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, a través de su cuenta en X, le contestó a Petro llamándolo “dictadorzuelo mentiroso” y respaldando el fallo del Consejo de Estado.

El líder de Cambio Radical dejó en el aire la posibilidad de que Petro tumbe el fallo del alto tribunal, lanzando duras afirmaciones.

“El Consejo de Estado frena los abusos de Petro y le ordena no volver a transmitir sus consejos de ministros por televisión abierta. Veremos si acata el fallo o, como ya es costumbre, vuelve a burlarse de la justicia. ¿Hasta dónde llegará este dictadorzuelo mentiroso y calumniador?”, precisó.

El Consejo de Estado frena los abusos de Petro y le ordena no volver a transmitir sus consejos de ministros por televisión abierta. Veremos si acata el fallo o, como ya es costumbre, vuelve a burlarse de la justicia. ¿Hasta dónde llegará este dictadorzuelo mentiroso y…

Qué dijo Gustavo Petro tras fallo del Consejo de Estado

Mediante sus redes sociales, Petro manifestó su inconformidad con el el fallo del Consejo de Estado que le impide transmitir los consejos de ministros semanales por los canales nacionales privados.

“Que me quieren censurar no es para mí, sorpresa. Hasta me torturaron para que no dijera mis ideas”.

“Creo que los magistrados del Consejo de Estado se equivocan al censurar al presidente de la República y jefe de Estado. No me consideran como tal, no me consideran presidente, simplemente porque pertenezco a la corriente mundial del progresismo humano, o porque mi poder solo proviene del voto popular y no de los clubes del dinero, y por eso, a través de fallos han quitado mis facultades constitucionales, y me obligan a decir o no decir en mis discursos, sobre todo si expongo la doble moral de Vargas Lleras“.

“[…] La democracia implica el debate público, ¿por qué los magistrados del consejo de estado cierran el debate público en Colombia? Le toca a la población desplazarse de los canales privados de la voz de la plutocracia, al pluralismo a los canales públicos”

“Es bonita la tarea que la misma ciudadanía construya el pluralismo que le quitan desde arriba. Como siempre respetaremos sentencias. No perseguimos magistrados, ni interferimos sus teléfonos, ni los asesinamos con balas del Estado, eso lo hicieron otros presidentes antes. Nosotros respetamos la justicia y algún día la justicia progresista y humana será mayoría, algún día humildes jueces en la base, por su cultura democrática, rescatarán la justicia para el pueblo. Buscan es la destrucción del gobierno progresista, de las reformas que votó el pueblo, es el ‘lawfare’, que ya no podrá detener la voz del pueblo”.

Este es el trino completo de Gustavo Petro:

Que me quieren censurar no es para mi, sorpresa. Hasta me torturaron para que no dijera mis ideas Creo que los magistrados del Consejo de Estado se equivocan al censurar al presidente de la república y jefe de estado. No me consideran como tal, no me consideran presidente,…

