En el norte de Barranquilla se registró un hecho que quedó grabado en video y que se ha difundido ampliamente en redes sociales. Funcionarios encargados del control del espacio público retiraron una carretilla a una vendedora informal que comercializaba frutas, en un procedimiento que fue presenciado por varios ciudadanos.

De acuerdo con las imágenes, al menos tres funcionarios comenzaron a desocupar la carretilla, que contenía distintos productos, y los trasladaron a cajas. La mujer, propietaria del vehículo, se encontraba en el suelo llorando, mientras era acompañada por uniformados de la Policía, sin que pudiera intervenir para evitar que le retiraran su herramienta de trabajo.

Testigos del hecho registraron lo ocurrido y expresaron su inconformidad con el procedimiento, señalando que la vendedora utilizaba la carretilla como su principal medio de sustento. En los videos difundidos se escuchan voces de ciudadanos que cuestionan la actuación de las autoridades y recuerdan que el trabajo informal es una alternativa para muchas familias.

Hasta el momento, la Alcaldía de Barranquilla ni las entidades encargadas del control del espacio público se han pronunciado oficialmente sobre el caso ni han explicado las razones del operativo. El hecho sigue generando comentarios y reacciones en plataformas digitales.

#INACEPTABLE 😡😡😡 En centro de B/quilla se vivió una escena que ha generado rechazo: funcionarios de control de espacio público le arrebataron carretilla a vendedora informal, su única herramienta de trabajo, mientras ella suplicaba que no le quitaran el sustento de su familia.… pic.twitter.com/SXaKiws0oK — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) February 1, 2026

“Trasládenla del sitio a uno autorizado, organizado por la alcaldía. No le quiten su producto”, “en esas sí son bravos, pero con los rateros si se van de aguante“, “siempre con los más vulnerables”, “jodiendo a los que se rebuscan en Paseo de Bolívar, pero eso si se aculillan para ir por El Bosque o 7 de Abril” y “alguna Vaki o algo para ayudar a la trabajadora. Pasemos de la indignación a la acción”, son algunos de los comentarios que despertó este hecho compartido por portales como Colombia Oscura.

¿Qué ley protege a los vendedores ambulantes en Colombia?

En Colombia, los vendedores ambulantes cuentan con un marco legal que reconoce su condición de vulnerabilidad y busca garantizar su mínimo vital. La Corte Constitucional ha establecido, a través de su jurisprudencia, que este grupo hace parte de poblaciones en condición de vulnerabilidad y que las políticas públicas deben proteger sus derechos económicos y sociales.

Una de las principales normas en este sentido es la Ley 1988 de 2019, promulgada con el objetivo de fortalecer la inclusión social y económica de las personas que ejercen el comercio informal. Esta ley define lineamientos para la formulación de políticas públicas municipales y nacionales que promuevan la dignidad, el acceso a servicios, y la formalización de los vendedores ambulantes.

Además de la Ley 1988, la Corte Constitucional ha reiterado en varias sentencias que las autoridades deben actuar con criterios de proporcionalidad y enfoque diferencial, evitando medidas que pongan en riesgo el sustento de quienes dependen del comercio informal para subsistir.

