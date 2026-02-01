Un tiroteo en el occidente de Bogotá resultó con una alerta ciudadana y la detención de un hombre que armó una alarmante balacera al disparar con una escopeta desde una ventana en La Ferias, barrio de Engativá. La situación quedó grabada en video y evidenció el susto que se vivió.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: “Le dispararon en la cabeza”: duros detalles de balacera en robo a camioneta en Bogotá)

Las imágenes mostraron a un hombre abrir fuego desde un edificio contra un árbol contiguo. La mujer que lo filmaba en otro apartamento le reclamaba y le aseguró que ya se había avisado a las autoridades.

La Policía de Bogotá llegó a atender la emergencia al recibir la alerta ciudadana desde la línea 123. Al llegar el presunto responsable del tiroteo estaba en la calle, pues además de disparar, habría salido con el rifle a intimidar a sus vecinos. Al ver a los uniformados, el sujeto de 54 años intentó ingresar a su inmueble para esconderse, pero fue capturado en flagrancia.

Los miembros de la Policía le pidieron verificar los permisos para manejar las escopetas., a lo que el señalado responsable aseguró que no tenía los documentos, por lo que lo detuvieron y deberá responder por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Otros videos evidenciaron el momento en el que al señor lo suben a una patrulla de la Policía, mientras uno de los uniformados tenía la escopeta que fue accionada. En el lugar incautaron dos rifles y 13 cartuchos con munición, de los cuales se dispararon ocho.

* Pulzo.com se escribe con Z