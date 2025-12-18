Especialmente en esta época del año, muchos vendedores ambulantes aprovechan para sacar sus productos a la calle y comenzar a vender, pues entienden que los ciudadanos están comprando decoraciones, regalos y más y por eso es una gran oportunidad de sumar unos pesos extra.

Ver también: Vendedora en Bogotá fue agredida por extranjeras en plena transmisión en vivo

Sin embargo, desde la Alcaldía de Bogotá y los concejales esto no está permitido, pues ya no quieren que se use el espacio público con este fin sino para lo que es: que los ciudadanos puedan caminar y movilizarse libremente.

Eso, de hecho, abrió una fuerte discusión en las redes sociales recientemente, ya que la concejal Cristian Calderón Restrepo subió una publicación en la que mostró cómo recuperó el espacio público en la zona T de Bogotá, justo al frente del centro comercial Andino, aunque eso significó que una vendedora informal se quedó sin dónde trabajar.

Gracias a nuestra gestión, de la mano con @AlcaldChapinero estamos recuperando el espacio público en la esquina de Zara, en el Centro Andino. Un paso más para poner orden en la ciudad y recuperar los andenes. ¡Seguimos trabajando por Bogotá! pic.twitter.com/VJSGatxO51 — Concejal Cristina Calderón Restrepo (@CCalderonRA) December 16, 2025

Esto abrió una fuerte discusión, pues algunas personas aseguran que no se debería afectar el trabajo de las personas que simplemente buscan lo del día a día, al tiempo que dejan que las camionetas de alta gama sí estén mal estacionadas, mientras que otras personas simplemente dicen que este es el camino para recuperar los andenes de la capital.

Una de las que se metió fue María Fernanda Carrascal, que aseguró que esto es incluso “vergonzoso”.

Vergonzoso esto, concejala, ¿en serio se enorgullece por retirar a una persona que está trabajando en la calle mientras el mal parqueado, seguramente con esquema de seguridad, sigue ahí como si nada? Clasismo puro y duro. — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) December 17, 2025

Sin embargo, la concejal agregó que esto no es un tema de clasismo, sino del plan de recuperar el espacio público, aunque igual la siguieron atacando por no mover las camionetas gama alta que estaban detrás.

Ver también: A vendedores ambulantes de Bogotá les cambiarán negocio con carros que no se habían visto

Lo cierto es que esta discusión va a estar siempre en la ciudad, ya que hay muchos trabajadores informales, pero la idea de las autoridades es que los espacios públicos se puedan usar para lo que son.

