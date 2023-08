A Bogotá la tiene azotada la inseguridad, tanto así que los ladrones ya se pegan hasta de un carro de los tintos, herramienta de trabajo que no representa una gran cantidad de dinero, pero que es vital para mantener muchos hogares.

(Vea también: Mujer que murió por temblor en Bogotá habría confiado en habilidad y falló, dice amiga)

Es el caso de Edwin Quintero, quien el pasado 23 de agosto fue víctima de hurto en la localidad de Bosa, justo cuando estaba atendiendo a un cliente en un tercer piso.

“Me encontraba despachando unos tintos arriba en un tercer piso y cuando bajé ya el carro no estaba“, dijo en un principio la víctima en Citytv.

Lo lamentable de la situación es que el carro de tintos era el sustento del vendedor informal, quien tiene dos hijos de 8 y 10 años.

“Este señor me quitó el sustento de mi familia, ya no tengo como pagar arriendo, los servicios, y la comida de mis niños”, precisó Quintero en el medio citado.

En las cámaras de seguridad de este sector del sur de Bogotá se puede ver el momento exacto en el que un sujeto vestido con prendas de color negro se acerca al lugar y, luego de mirar a su alrededor, toma el carro y sale rápidamente de la escena para evitar que lo descubran.

Lee También

Según explicó el comerciante informal en el noticiero, las pérdidas se acercan al millón de pesos, teniendo en cuenta que en el carro había 16 termos para bebidas calientes, paquetes de papas, cigarrillos y otros productos.

“El carro no les sirve para nada, lo venderán por vicio o quién sabe qué harán, no sé qué hacer en ese caso… Por un carro de tintos nadie me va a poner cuidado”, finalizó.