El reconocido abogado Miguel Ángel del Río enfrenta señalamientos de violencia física en su contra por parte de su expareja Ximena Bustamante. En un relato concedido a Semana, Bustamante compartió detalles sobre su turbulenta relación de ocho años con Del Río, marcada, según ella, por episodios de violencia física y manipulación.

La mujer narró en la entrevista uno de sus peores momentos, en el que intentó irse de la casa, pero se habría desatado una discusión que terminó mal por la reacción que habría tenido el jurista.

“Cuando ya la situación se tornaba insostenible, cuando yo intentaba irme, una de esas veces, me golpeó en la cara, y en ese momento se arrodilló, me lloró y me pidió perdón; después, con el tiempo, cuando me di cuenta de quién era él, me di cuenta de que eso no fue un acto accidental”, le dijo Bustamante a la revista.

Bustamante también indicó que en el momento que quiso terminar su relación fue víctima de represalias y ataques en el ámbito de la firma que ambos fundaron y se habría configurado violencia económica.

“Cuando él empieza a ser reconocido, empieza a aislarme y a desprestigiarme como mujer. Cuando regresaba, me acusaba de que era infiel, que lo engañaba con todo el mundo. Decía que yo era una alcohólica, me hacía sentir degradada como mujer”, agregó la mujer.

Ximena Bustamante denunció a la actual esposa de Miguel Ángel del Río

De acuerdo con Semana, Bustamante también señaló a Railin Yépez, actual esposa de Del Río, y la denunció ante la Fiscalía por presuntas agresiones. Ella afirmó que Yépez la amenazó de muerte durante una diligencia judicial en la que coincidieron por asuntos relacionados con su expareja.

