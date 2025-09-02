Albornoz, en diálogo con Pulzo, hizo referencia a la forma en la que ETB viene adelantando procesos cruciales para poder prestar un mejor servicio a sus clientes en el territorio nacional.

“ETB se está transformando. De una empresa ya consolidada en telecomunicaciones a una empresa que ahora provee servicios de tecnología, soluciones digitales. Y eso implica diferentes retos, muchos desafíos, implica innovación organizacional, implica innovación en los procesos, innovación en los productos e innovación en diferentes perspectivas también. Hay muchos cambios que tenemos que estar transitando en estos momentos”, detalló en conversación con Pulzo.

“Justo este año tomé la dirección de innovación y creamos un nuevo equipo, un nuevo equipo que está diseñando una metodología propia para ETB. Hay múltiples metodologías de innovación, está Design Thinking, hay otros que utilizan Blizz Skelling, hay otros que utilizan algunas otras para diseño de producto. Nosotros hemos decidido construir una metodología propia, pero se basa en estas metodologías, sino que hay diferentes momentos”, añadió.

Albornoz agregó que las metodologías innovadoras hacen parte de una estrategia meticulosa planteada por ETB para mejorar sus operaciones en el futuro cercano.

“Para la construcción y para desarrollo, pues se utilizan metodologías de agilismo que son Scrum, pero después de que construimos, probamos esos prototipos pilotos, necesitamos crecer, entonces ahí ya utilizamos otra que se llama Blizz Skelly. Entonces estamos tomando como de todas y creamos una que se llama Design Wings. Design Wings es una metodología que tiene como un sprint inicial de cuatro semanas. Y ahí lo que buscamos es hacer todo ese ciclo, idear, construir y buscar crecer”, resaltó.

“Entonces, reunimos las áreas y decimos: ¿Cuál es el desafío que tenemos? ¿Dónde necesitamos agilizar un proceso? ¿Dónde necesitamos ser mucho más eficientes operativamente? Decimos listo, infraestructura o vamos a ver red, vamos a ver la parte de venta de su experiencia. Reunimos las áreas y hacemos talleres de ideación. Con esos talleres de ideación entendemos dónde está el dolor de la compañía, no cuál es la solución, dónde está el dolor de la compañía, qué es lo que nos está doliendo a nosotros y qué es lo que le duele al cliente, por ejemplo, en su proceso de experiencia con la compañía”, sentenció en diálogo con Pulzo.

