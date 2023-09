El bullying o acoso escolar, es una “conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un estudiante contra otro de forma negativa, continua e intencionada”, según lo define el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés).

Este comportamiento, que se ha convertido en un creciente problema en las escuelas de diferentes partes del mundo, ha representado un reto para las instituciones educativas, autoridades gubernamentales y titulares de los menores.

En especial, el bullying ha significado un desafío por los efectos que puede ocasionar en la salud mental y física de los estudiantes, más si se toma en cuenta que las redes sociales han sido medios utilizados por los acosadores para sostener esta práctica en la virtualidad.

En las últimas horas, se hizo tendencia en las redes sociales un video que evidencia la manera en la que un estudiante que era víctima bullying en su colegio confronta y agrede con un arma blanca a su acosador en uno de los pasillos de la institución.

Las impactantes imágenes, que habrían sido grabadas en el municipio de Ciénaga, Magdalena, muestran el momento en el que un alumno amenaza con una navaja a su supuesto acosador.

“Creen que yo soy pendejo. Me los he aguantado a ustedes y me he quedado quieto para evitar problemas. Y siguen con la misma maricada”, increpa el alumno a su presunto acosador que lo amenaza con el cuchillo en la cara.

La escena, que es presenciada por varios alumnos, continúa con una sentencia proferida por el estudiante: “se van a acordar de Santiago Rodríguez toda su vida”.

Un segundo después de la amenaza contra el acosador, el alumno es amonestado por un profesor que le toma la mano en la que tiene el arma blanca.

Sin embargo, segundos antes de ser interceptado por el maestro de esta institución, el alumno hiere en la mejilla a su presunto acosador que se encuentra impávido ante la situación.