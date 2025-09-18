Un escándalo de contratación que impacta a la aviación estatal colombiana ha salido a flote. En medio de un debate de control político contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se destapó una presunta relación entre la aerolínea estatal Satena, que tiene relación directa con el Ministerio, y Fenix Aerospace LLC, una empresa vinculada a un familiar de Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, reconocido nacionalmente como el ‘zar del contrabando’, según informó El Tiempo.

“Desde 2022, esta empresa ha celebrado varios contratos con Satena”, sostuvo el representante del Centro Democrático, José Jaime Uscátegui, en el debate del pasado 16 de septiembre, y El Tiempo obtuvo acceso a los contratos mencionados, donde se evidencian estos vínculos comerciales con Fenix Aerospace desde 2022 hasta 2025.

Fenix Aerospace LLC se estableció en Miami en el año 2017, y se dedica a la distribución de piezas para aeronaves tanto civiles como militares a escala global. Posee sedes en Bogotá, Lima y Madrid. La gerencia de esta empresa está a cargo de Jhon Eric Marín Herrera, sobrino de Diego Marín Buitrago, situación que ha producido serios cuestionamientos y suspicacias en Colombia, de acuerdo con el citado diario.

En el centro de este escándalo se encuentra Satena, la reconocida aerolínea estatal colombiana. Tras las acusaciones en su contra, en un comunicado oficial, la organización declaró que las relaciones comerciales con Fenix Aerospace, iniciadas en 2019, han sido siempre reguladas por los estándares de la industria aeronáutica y que, hasta ahora, no se han presentado irregularidades legales. “En nuestras revisiones no encontramos inhabilidades, sanciones ni vínculos con actividades ilícitas de Fenix Aerospace LLC”, sostuvo la aerolínea.

Dicha empresa tiene un contrato de suministro de llantas nuevas y reencauchadas para el ‘stock’ de la flota de Satena en 2022. De hecho, la aerolínea agregó que la vinculación formal de Jhon Marín con Fenix Aerospace es reciente, a partir de junio 2022, un hecho posterior al inicio de las relaciones contractuales con Fenix Aerospace. A día de hoy, afirmaron, no existen contratos formales vigentes, sino cartas de aceptación para repuestos menores del mantenimiento de aeronaves que no superan los 1.887 dólares.

Este polémico caso surge en medio de un escenario trascendental para Colombia, dentro de un contexto de debate político sustancial, donde las relaciones y contrataciones de entidades gubernamentales producen cuestionamientos y dudas. La denuncia de Uscátegui ha evidenciado no solo la relación contractual entre Satena y Fenix Aerospace, sino también la posible relación familiar que existe entre los Marín y Diego Marín alias ‘Papá Pitufo’.

En conclusión, aunque la aerolínea estatal sostiene que ha cumplido con la legalidad en su contratación con Fenix Aerospace LLC, esta relación se ha llevado más de 1.000 millones de pesos colombianos desde 2022 y ha levantado preocupaciones nacionales sobre los procedimientos de contratación estatal, así como la posibilidad de vínculos con personas indagadas por actividades ilegales.

