Ecopetrol anunció la suspensión de sus operaciones en la zona norte del Campo Tibú, en el Catatumbo, debido a la creciente ola de violencia y los constantes ataques de grupos dedicados al robo de hidrocarburos.

Sigue a PULZO en Discover

La decisión busca proteger la seguridad de los trabajadores, luego de registrarse siete intrusiones armadas en lo que va de 2025 en la Estación Norte, ubicada en la vereda Palmeras KM-16 de Tibú, donde fueron hurtados más de 1.300 barriles de crudo.

La compañía advirtió que estos hechos ponen en riesgo la continuidad de sus actividades en la región y afectan la producción de 1.400 barriles diarios de petróleo y 900.000 pies cúbicos de gas.

Este gas es esencial, ya que abastece completamente al municipio de Tibú y cubre el 25% del consumo de Cúcuta.

Lee También

La suspensión también impactará el empleo local y la contratación de bienes y servicios con empresarios de la zona.

Ecopetrol pidió al Gobierno nacional y a las autoridades locales garantizar la seguridad en el Catatumbo, con el fin de restablecer las condiciones necesarias para seguir impulsando el desarrollo económico y social de esta región. Aún no se sabe cuánto durará la suspensión ni su alcance total.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.