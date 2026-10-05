Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante el pasado fin de semana, dos jóvenes perdieron la vida en eventos violentos que conmocionaron a la ciudad de Ibagué. Las víctimas fueron identificadas como Juan José Medina Mendoza, de 22 años, y Jerson David Murcia Pava, de 25 años, ambos asesinados en circunstancias distintas, según reportes recogidos por El Nuevo Día.

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El primer homicidio ocurrió en la madrugada del domingo 4 de octubre, detrás de la Terminal de Transportes de Ibagué. Juan José Medina Mendoza trabajaba como vigilante en la casa de citas Los Compadres. De acuerdo con versiones iniciales, dos hombres que se desplazaban en motocicleta llegaron hasta el lugar ubicado en la carrera Primera entre calles 19 y 20. En la entrada del establecimiento, dispararon varias veces contra las personas que estaban allí, impactando gravemente a Medina Mendoza. A pesar de ser trasladado rápidamente a un centro médico, las heridas causadas por arma de fuego resultaron fatales y falleció horas después.

El segundo hecho se presentó en el barrio La Cima, donde Jerson David Murcia Pava murió luego de verse involucrado en una pelea. Según las primeras informaciones, el incidente sucedió después de la medianoche del domingo en la carrera 2 Sur con calle 107. Murcia Pava habría sostenido una riña con otro hombre en ese sector y terminó gravemente herido. Fue llevado de emergencia a la Unidad de Servicios de Salud Integrada (USI) del Jordán, pero llegó sin signos vitales debido a la gravedad de las lesiones, de acuerdo con lo señalado por El Nuevo Día.

En el caso relacionado con Murcia Pava, la información inicial sugiere que el presunto agresor sería una persona en condición de calle, una hipótesis que aún debe ser confirmada por las autoridades competentes. Hasta el momento, no se han reportado capturas vinculadas a ninguno de los casos. Los organismos de investigación están recabando testimonios y evidencia con el propósito de esclarecer cómo ocurrieron los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.

Ambos homicidios quedaron bajo la investigación de las autoridades judiciales, quienes tienen la misión de determinar los móviles y responsables, al tiempo que la ciudadanía espera respuestas por parte de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia en Ibagué.

¿Qué se sabe sobre el asesinato de Juan José Medina Mendoza en Ibagué?

Juan José Medina Mendoza, de 22 años y vigilante de Los Compadres, fue asesinado a disparos durante la madrugada del 4 de octubre detrás de la Terminal de Transportes de Ibagué. El ataque fue perpetrado por dos hombres en motocicleta, quienes dispararon contra varias personas frente al establecimiento. Aunque fue llevado a un centro médico, Medina Mendoza falleció horas después debido a la gravedad de las heridas, según El Nuevo Día.

¿Cómo ocurrió la muerte de Jerson David Murcia Pava en el barrio La Cima?

Jerson David Murcia Pava, de 25 años, falleció tras una pelea en la carrera 2 Sur con calle 107, en el barrio La Cima. Según las primeras versiones, la riña fue con otro hombre del sector y dejó a Murcia Pava gravemente herido. Fue trasladado a la USI del Jordán, pero perdió la vida debido a la severidad de las lesiones. Las autoridades investigan y se presume que el agresor sería una persona en condición de calle, información que aún debe confirmarse.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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