En las últimas horas se conoció una noticia que conmocionó a la ciudad de Cartagena y a la comunidad médica del país. El reconocido médico Giancarlo Gómez Arnedo fue hallado sin signos vitales dentro de su vehículo, ubicado en el sector del barrio El Campestre.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Hombre habría atropellado a amiga de su novia luego de discusión; la mujer murió y el sujeto se fugó)

De acuerdo con los primeros informes de las autoridades, dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron al automóvil en el que permanecía el doctor Gómez Arnedo alrededor de las 6:50 p. m. del martes 18 de noviembre. Uno de ellos disparó a quemarropa contra el médico, provocando su muerte de manera instantánea, en un hecho que conmocionó al país.

Conmovedora reacción de la madre de Gian Carlos Gómez

Al confirmarse la noticia, se vivió un momento desgarrador cuando la madre de Giancarlo identificó el vehículo de su hijo. Entre lágrimas y sostenida por familiares y uniformados, expresó su profundo dolor por la violenta pérdida.

Lee También

La conmoción se extendió entre quienes conocieron al Dr. Gómez, recordado por su dedicación y amabilidad. Dios mío… mi hijo no se merece esto”, gritaba la mujer que por poco se descompensa al reconocer el cadáver.

Amigos y colegas del doctor Gómez solicitaron prudencia y respeto en los medios de comunicación mientras avanza la investigación, y aseguraron que mantendrán vivo su recuerdo como el de un profesional íntegro y servicial.

Las autoridades de Cartagena se encuentran enfocadas en esclarecer el caso lo antes posible. Según los reportes, investigadores recolectan testimonios y revisan cámaras de seguridad para reconstruir la secuencia de eventos que culminó en la muerte del Dr. Gómez.

Por ahora, el móvil del crimen continúa en incertidumbre y, aunque circulan varias hipótesis, las autoridades pidieron a la comunidad conservar la calma y confiar en el trabajo investigativo.

Parapsicólogo Edwin Ocampo habló del caso Colmenares y reveló qué va a pasar

En Bajo Sospecha el parapsicólogo Edwin Ocampo habló sobre el caso de Colmenares. Detalló qué va a pasar con el proceso judicial, si Laura Moreno y Jessy Quintero sienten culpa y si Luis Andrés ya descansa en paz.