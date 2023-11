Tras la instalación de la mesa el pasado 16 de octubre, el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, anunció la suspensión de la mesa de diálogos con el Gobierno Nacional, asegurando que no se han cumplido los acuerdos pactados.

Andrés Forero, representante a la cámara del Centro Democrático asegura que “es inaceptable que sean las disidencias de las Farc las que definan los tiempos y las condiciones de las negociaciones de paz”.

Añade que “según el comunicado de este grupo guerrillero, ellos están tomando la decisión de levantarse de la mesa de negociación porque, según ellos, no se les habría cumplido con uno de los compromisos pactados por el gobierno que implicaría la no presencia de las fuerzas militares en determinadas zonas del territorio nacional. Eso es completamente inaceptable”.

Por su parte, el congresista Duvalier Sánchez a través de su cuenta de X mencionó que “el problema de estos diálogos de paz que lidera el gobierno Petro es que a ninguno de los grupos ilegales (Eln, Clan del Golfo y disidencias) les interesa una negociación política, nadie plantea reformas sociales o económicas, no esperan ocupar curules en el congreso, sólo quieren mantener sus posiciones alrededor de la siembra, fabricación y rutas del narcotráfico”.

Por otro lado, el politólogo Juan Sebastián Silva menciona que “esta decisión tiene como un trasfondo la entrada de la Fuerza Pública a un corregimiento. Habían exigido desde el Estado Mayor Central que deberían salir de nuevo.

Las disidencias apelan a que la Fuerza Pública no debería estar ahí según lo pactado en el cese al fuego y esto no es necesariamente cierto porque de todas formas ellos tiene la misión y no se desconoce dentro del acuerdo entrar al territorio, eso sí sin hacer operaciones ofensivas”.

Dicho anuncio por parte de este grupo se dio después de fuertes tensiones en el corregimiento de El Plateado del municipio de Argelia, al occidente del departamento del Cauca.

