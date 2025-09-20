Cada año, la declaración de renta es un trámite obligatorio que muchos colombianos enfrentan con nerviosismo. Un simple error puede causar un requerimiento de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y, en el peor de los casos, terminar en sanciones económicas, intereses o procesos de fiscalización.

La clave para evitar problemas es entender por qué la DIAN podría requerirlo. La entidad cruza tu información con múltiples bases de datos para detectar inconsistencias. Aquí te presentamos 8 de los errores más comunes que activan sus alarmas:

Errores frecuentes que desencadenan requerimientos por parte de la Dian

1. Omisión de Ingresos

Si la DIAN encuentra una diferencia entre lo que declaró y la información que reportaron sus empleadores, bancos o terceros, se activa una alerta. Asegúrese de incluir todos sus ingresos, como salarios, rendimientos financieros y ganancias ocasionales.

2. Dependientes con Ingresos Propios

Puede deducir a sus dependientes económicos, pero solo si sus ingresos anuales no superan las 260 UVT. Si incluye a un familiar que tuvo ingresos, la entidad lo detectará y lo requerirá por el uso indebido de este beneficio.

3. Diferencias en facturación electrónica

El beneficio tributario por compras con factura electrónica debe coincidir con los datos que la Dian ya tiene. Si su declaración de renta es de un monto mayor al que te corresponde, la entidad lo notará de inmediato.

4. Operaciones con criptomonedas

Aunque no hay un marco de reporte tan estricto como en otros activos, la DIAN ya está vigilando los movimientos de criptomonedas. Si detecta transacciones no reportadas, puede solicitarle que aclare su origen.

5. Costos y gastos sin soporte

Si declara costos y gastos que representan un porcentaje muy alto de sus ingresos, la Dian le pedirá soportes claros. La falta de facturas o comprobantes puede interpretarse como una inexactitud.

6. Arrastre indebido de saldos

Solo puede arrastrar saldos a favor de años anteriores si están validados en la base de datos de la entidad. Declarar un arrastre que no le corresponde es un error fácil de detectar.

7. Retenciones que no coinciden

Si el valor de las retenciones en la fuente que incluye en su declaración es más alto de lo que reportaron terceros, la Dian lo interpretará como un error.

8. Declaraciones fuera de plazo

El simple hecho de presentar la declaración después de la fecha de vencimiento tendrá sanciones automáticas e intereses de mora, que para 2025 tienen una sanción mínima de $ 498.000.

La mayoría de estos problemas se pueden evitar con una planificación adecuada y una validación cuidadosa de la información. La clave está en ser preciso y asegurar que tus datos coincidan con los de terceros para evitar sorpresas desagradables.

¿Cuándo una persona debe declarar renta?

En Colombia, una persona debe declarar renta si cumple con alguno de los siguientes requisitos, los cuales se basan en los topes de Unidades de Valor Tributario (UVT) establecidos anualmente por la DIAN.

Para el año gravable 2024 (declaración que se presenta en 2025), una persona natural debe declarar renta si cumple con una de las siguientes condiciones:

Patrimonio bruto: que su patrimonio bruto al 31 de diciembre de 2024 haya sido igual o superior a 4.500 UVT ($ 211’793.000).

que su patrimonio bruto al 31 de diciembre de 2024 haya sido igual o superior a 4.500 UVT ($ 211’793.000). Ingresos brutos: que sus ingresos brutos totales del año 2024 sean iguales o superiores a 1.400 UVT ($ 65’891.000).

que sus ingresos brutos totales del año 2024 sean iguales o superiores a 1.400 UVT ($ 65’891.000). Consumos con tarjeta de crédito: que sus consumos con tarjeta de crédito superen las 1.400 UVT ($ 65’891.000).

que sus consumos con tarjeta de crédito superen las 1.400 UVT ($ 65’891.000). Compras y consumos totales: que el valor total de sus compras y consumos durante el año sea igual o superior a 1.400 UVT ($ 65’891.000).

que el valor total de sus compras y consumos durante el año sea igual o superior a 1.400 UVT ($ 65’891.000). Consignaciones y movimientos financieros: que el valor acumulado de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras sea igual o superior a 1.400 UVT ( $65’891.000 COP).

que el valor acumulado de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras sea igual o superior a 1.400 UVT ( $65’891.000 COP). Responsable de IVA: haber sido responsable del impuesto sobre las ventas (IVA) a 31 de diciembre de 2024.

Si una persona cumple con cualquiera de estas condiciones, está obligada a presentar su declaración de renta, incluso si no debe pagar ningún impuesto.

