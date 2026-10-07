Por: Noticiero 90 minutos

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El Congreso de la República recibió la radicación del Proyecto de Ley 269 de Senado, el cual propone declarar el 10 de agosto como el “Día de la Unión por Colombia”. Esta iniciativa, respaldada por 12 congresistas coautores, surge con el objetivo de establecer una fecha nacional dedicada a rendir homenaje a las víctimas del terremoto de 2026 y a los territorios afectados por la tragedia. Así lo explica la senadora María Irma Noreña, del Partido de La U, quien enfatiza que el proyecto responde a una de las “mayores tragedias registradas en la historia reciente de Colombia”, refiriéndose al terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, considerado el sismo más fuerte del siglo XXI en el país, según los balances oficiales citados en el texto.

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Al detallar el impacto de la emergencia, los registros oficiales indican que el terremoto afectó a 466.345 personas, dejó 331 fallecidos, 4.505 heridos y 111 desaparecidos. Además, los daños materiales incluyeron la destrucción de 36.327 viviendas y averías en otras 201.939. La tragedia se extendió a 497 municipios de 16 departamentos e impactó gravemente en la infraestructura: se reportaron afectaciones en 4.316 centros educativos, 397 centros de salud, 6.118 centros comunitarios, así como en 521 vías, 107 puentes vehiculares y 141 acueductos. Todo esto, de acuerdo con los reportes citados en la propuesta legislativa.

En palabras de la representante Franyela Bermúdez, coautora del proyecto junto a Noreña, “detrás de cada cifra hay una familia, una pérdida y un proyecto de vida que cambió para siempre”. Bermúdez afirma que la ley pretende honrar a las víctimas mortales, reconocer a quienes resultaron heridos o damnificados y acompañar a sus familias, pero también actuar como recordatorio de que la solidaridad debe perdurar más allá de la emergencia inmediata.

La iniciativa, que ya avanza en su trámite legislativo, destaca el trabajo de organismos de socorro, rescatistas, bomberos, personal médico, Fuerza Pública, voluntarios, empresas y medios de comunicación, quienes desempeñaron un papel crucial en la atención de la tragedia. Durante más de 288 horas de operaciones, 54 grupos colaboraron, integrando a 1.849 rescatistas nacionales e internacionales y logrando salvar a 356 personas con vida.

Más allá de la conmemoración, el proyecto prevé organizar actividades pedagógicas para fortalecer la prevención, la preparación ante emergencias y el valor colectivo de la solidaridad. Como lo expresó Noreña, el 10 de agosto debe marcar “memoria, prevención y esperanza”, enalteciendo la capacidad de unión de Colombia en tiempos de crisis.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué busca el Proyecto de Ley 269 del Senado con el Día de la Unión por Colombia?

El Proyecto de Ley 269 del Senado pretende establecer el 10 de agosto como el Día de la Unión por Colombia para honrar la memoria de las víctimas del terremoto de 2026, destacar la resiliencia de las comunidades afectadas y promover la solidaridad y la prevención ante emergencias, de acuerdo con la información citada en la iniciativa y las declaraciones de sus autores.

¿Qué impacto tuvo el terremoto de 2026 en Colombia según los reportes oficiales?

El terremoto de 2026, según los balances citados en la propuesta legislativa, dejó más de 466.000 personas afectadas, 331 fallecidos y daños importantes en infraestructura, como la destrucción y avería de viviendas, centros educativos y de salud, además de vías y acueductos en 16 departamentos y 497 municipios del país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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