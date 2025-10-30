Las autoridades colombianas anunciaron el cierre temporal de la clínica en Cali donde la detective del Departamento de Policía de Nueva York, Alicia Stone, se sometió a una cirugía estética y murió días después, detalló El Tiempo.

Sigue a PULZO en Discover

Stone, de 40 años, viajó desde Estados Unidos para realizarse una liposucción y un levantamiento de glúteos. Aunque inicialmente el procedimiento se consideró exitoso, una semana más tarde presentó complicaciones médicas y fue hallada inconsciente en el hotel donde se hospedaba. Pese a ser trasladada a la Fundación Valle del Lili, falleció poco después.

La Secretaría de Salud de Cali realizó una inspección al centro médico tras conocerse el caso, verificando los requisitos legales y las condiciones de habilitación en salud.

Durante la visita, encontraron una inconsistencia relacionada con el talento humano, lo que derivó en el cierre temporal del servicio de cirugía estética.

Lee También

Mientras tanto, el esposo de la detective, Michael Stone, exigió una investigación exhaustiva, manifestando dudas sobre las circunstancias del procedimiento y la falta de información clara sobre la causa de muerte.

Las autoridades continúan indagando si el personal que realizó la operación estaba debidamente capacitado y si se cumplieron los protocolos médicos establecidos.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.