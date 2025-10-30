La inseguridad en Bogotá no da tregua y con la fecha de Halloween a la vista la ola de delincuencia en la ciudad se ha incrementado, llevando incluso a que la ciudadanía se mantenga con temor de salir en esta fecha por los últimos hechos de robos, asesinatos y casos de extorsión que se han registrado en diferentes puntos de la capital.

Ahora, según ha informado el periodista ‘Gato’ Gómez, de Olímpica Stereo, en la noche de este 29 de octubre se registraron dos sicariatos en el sector de Santa Lucía, más exactamente en la calle 45 sur con avenida Caracas, donde dos hombres fueron asesinados por dos sicarios en moto que se les acercó y les disparó sin mediar palabra. Pese a ello, se supo que la Policía Nacional logró la captura de este presunto delincuente.

Uno de los parrilleros iba con uniforme de guarda de seguridad, que fue la persona que disparó. Una de las víctimas falleció en el sitio y la otra la llevaron hasta el hospital El Tunal, pero lamentablemente murió minutos después debido a la gravedad de sus heridas, según la citada emisora.

El otro hecho se presentó en el sector de San Andrésito de San José, en la calle novena con carrera 20, donde ocurrió una discusión entre dos vigilantes, uno de ellos agrede a su compañero, le dispara, trata de escapar y las autoridades logran dar con su captura, de acuerdo con la cadena radial.

Por ahora, las autoridades indagan las razones de este hecho y lo que derivó en la riña entre los dos trabajadores que terminó en esta tragedia, según el informe periodístico.

