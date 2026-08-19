Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

En el embalse de Tominé, ubicado en el municipio de Guatavita, Cundinamarca, persiste la angustia por la desaparición de Sandy Astrid Senere Ruiz, de 59 años, quien fue vista por última vez tras un accidente náutico ocurrido el pasado lunes 17 de agosto. Ya han transcurrido 48 horas desde que se perdió el rastro de la mujer, luego de que la embarcación en la que viajaba con otras tres personas se hundiera, producto de un choque con otra nave.

Sigue a PULZO en Discover

Según el informe de Bomberos Cundinamarca, el accidente tuvo lugar a las 11:39 de la mañana del lunes. Apenas 12 minutos después de reportarse el siniestro, los organismos de socorro hicieron presencia en el lugar, logrando rescatar con vida a tres de los pasajeros, quienes portaban chaleco salvavidas. No obstante, debieron ser estabilizados en el lugar debido a que presentaban síntomas de hipotermia, condición que resulta de la exposición prolongada a bajas temperaturas corporales.

Mientras las autoridades continúan investigando las causas exactas de la colisión, la versión preliminar señala que todo habría comenzado cuando una soga empleada en la práctica de deportes acuáticos se enredó con otra embarcación, propiciando así el impacto y el hundimiento subsecuente de una de las naves involucradas.

Las labores de búsqueda han sido constantes, aunque se vieron interrumpidas durante la noche del lunes debido a la baja visibilidad y las temperaturas extremas del embalse. Durante el martes, los esfuerzos se reforzaron bajo la coordinación del Puesto de Mando Unificado (PMU), dirigido por la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca (UAEGRD).

La Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca reportó la participación de 42 integrantes de diferentes entidades, incluyendo la Armada Colombia, la Defensa Civil, la Policía Nacional y la Seccional de Investigación Judicial (SIJIN). Para facilitar la búsqueda, se han desplegado ocho botes, buzos especializados y equipos de sonar, herramienta que permite rastrear el fondo del embalse y delimitar zonas de búsqueda para las cuadrillas de rescate.

A pesar del considerable empeño y la tecnología empleada, hasta el momento no ha sido posible ubicar a Sandy Astrid Senere Ruiz ni la embarcación hundida, por lo que las autoridades siguen realizando esfuerzos de búsqueda de manera ininterrumpida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurre un accidente náutico como el del embalse de Tominé en Cundinamarca?

De acuerdo con Bomberos Cundinamarca, el accidente en el embalse de Tominé se originó, según la hipótesis preliminar, cuando una soga utilizada para practicar deportes acuáticos quedó enredada con otra embarcación. Esto derivó en la colisión y hundimiento de uno de los botes, situación que pone en evidencia los riesgos del uso de elementos de recreación en ambientes acuáticos no controlados.

¿Qué es el sonar y cómo ayuda en la búsqueda de personas desaparecidas en un embalse?

En labores de búsqueda como la desarrollada en el embalse de Tominé, los equipos de rescate utilizan tecnología de sonar, que permite enviar ondas de sonido al fondo del cuerpo de agua y detectar objetos sumergidos. Esta herramienta resulta esencial para identificar la ubicación de embarcaciones hundidas o posibles cuerpos bajo el agua, facilitando el trabajo de los buzos especializados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.