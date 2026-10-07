Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Luz Edenis Méndez, conocida como Lucy, lleva dos días desaparecida en Chaparral, Tolima, situación que ha generado gran inquietud entre sus familiares y la comunidad local. Lucy se desempeña como mototaxista en la región y, de acuerdo con la información proporcionada por su círculo cercano, fue vista por última vez durante la tarde del domingo 4 de octubre, específicamente cuando ingresaba al municipio por el sector de Tuluní. El reporte indica que, aproximadamente a las 5:40 de la tarde, se tuvo el último registro visual de la mujer, quien desde entonces no ha dado señales de comunicación ni se ha conocido su paradero, según detallan sus allegados.

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Otro elemento que ha incrementado la preocupación es que, junto con Luz Edenis Méndez, también desapareció la motocicleta que utilizaba para trabajar. Se trata de una Honda CB125 de color gris con azul, identificada con las placas YFK17H. Hasta el momento, dicha motocicleta tampoco ha sido localizada, lo que podría aportar pistas relevantes en la investigación sobre su paradero.

Ante la ausencia de Lucy, su familia ha iniciado un proceso de recopilación de grabaciones de cámaras de seguridad. El objetivo es reconstruir el recorrido que la mototaxista hizo en sus últimas horas, información clave que podría permitir entender mejor las circunstancias en las que desapareció. Asimismo, este proceso se ha llevado a cabo enfocando los sectores en los que habría sido vista antes de perderse su rastro, de acuerdo con las declaraciones de quienes la buscan.

Un aspecto que suma urgencia a la búsqueda es la situación personal de Luz Edenis Méndez: es madre de dos hijos menores de edad, quienes dependen directamente de ella. Sus allegados mantienen la esperanza de encontrarla sana y salva y piden a la comunidad sumarse en los esfuerzos de localización y apoyo emocional. En este contexto, se ha convocado a una velatón para este miércoles en Chaparral con el fin de acompañar a la familia y elevar plegarias por el regreso seguro de Lucy.

Para quienes puedan aportar información relevante sobre el caso, se encuentra habilitada la línea telefónica 311 370 1038, gestionada por los mismos allegados de Lucy, con el propósito de recolectar cualquier dato que ayude a establecer su ubicación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde desapareció Luz Edenis Méndez en Chaparral?

Luz Edenis Méndez, mototaxista conocida como Lucy, desapareció en Chaparral, Tolima, durante la tarde del domingo 4 de octubre. La última vez que fue vista fue alrededor de las 5:40 de la tarde, cuando ingresaba al municipio por el sector de Tuluní. Desde ese momento se desconoce su paradero.

¿Cómo puede aportar información sobre la desaparición de Luz Edenis Méndez en Chaparral?

Las personas que tengan datos sobre el paradero de Luz Edenis Méndez pueden comunicarse con su familia a través de la línea 311 370 1038. Este número fue habilitado por sus allegados para recibir información clave que ayude a localizarla sana y salva.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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