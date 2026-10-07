Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La ciudad de Ibagué enfrenta un momento crítico en su sistema de transporte público, pues la posibilidad de un cese de actividades por parte del gremio transportador es cada vez más fuerte. José Edilson Pava, líder de este sector, declaró a El Nuevo Día que la falta de confianza en la administración municipal ha motivado a taxistas, buseteros, jeepseros y representantes del transporte especial a unirse en el Comité Pro Defensa del Transporte Público para analizar la viabilidad de una movilización colectiva durante el mes de octubre.

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De acuerdo con Pava, las inconformidades del gremio se han acumulado desde administraciones pasadas, especialmente por supuestos incumplimientos de acuerdos relacionados con la modernización de la flota y la situación económica de los dueños de vehículos. El dirigente expresó que muchos propietarios de busetas enfrentan serias dificultades para mantener sus vehículos operativos, y aseguró que los acuerdos logrados en mesas de trabajo posteriores a protestas no se han reflejado en resultados concretos.

Uno de los puntos más tensos en la discusión es el crecimiento del transporte informal. Según el citado líder, los transportadores ilegales han afectado gravemente la actividad del transporte legal, al punto de bloquear la ciudad en ocasiones. Pava exigió a la administración municipal que se cumpla la ley y que se brinden garantías para los transportadores que contribuyen con el pago de impuestos y cumplen con las regulaciones.

El gremio también cuestiona la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público, un proyecto que ha generado incertidumbre sobre su verdadero avance y los posibles impactos sobre los actuales operadores. Ante este panorama, los distintos sectores del transporte permanecen en asamblea permanente, evaluando qué acciones tomarán en adelante.

Desde la administración municipal, la alcaldesa Johana Aranda ha llamado al diálogo y a buscar consensos antes de llevar las inconformidades a las calles. Ha reiterado la disposición de su gobierno para escuchar las peticiones de los transportadores y avanzar en acuerdos que permitan superar la crisis.

La tensión podría aumentar esta semana, pues el Comité Pro Defensa del Transporte Público convocó para el miércoles 7 de octubre una asamblea extraordinaria en la que los cuatro sectores integrantes evaluarán si fijan una "hora cero" para el cese de actividades. Entre las opciones está declarar un paro el martes 13 de octubre, aunque la fecha aún no es definitiva. También se discutirá si la protesta será indefinida o escalonada y si se permitirán nuevos espacios de diálogo. Actualmente, no se ha confirmado ningún paro oficial, pero la posibilidad sigue latente y la reunión definirá el rumbo de este complejo conflicto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el gremio del transporte público en Ibagué amenaza con un paro?

El gremio transportador de Ibagué amenaza con un paro debido al incumplimiento de acuerdos por parte de la administración municipal, dificultades económicas en la operación del servicio, el crecimiento del transporte informal y la falta de resultados en las mesas de trabajo. José Edilson Pava, en declaraciones recogidas por El Nuevo Día, ha resaltado pérdida de confianza y la ausencia de soluciones efectivas como principales razones de esta medida de presión.

¿Qué es el Sistema Estratégico de Transporte Público en Ibagué?

El Sistema Estratégico de Transporte Público hace referencia a un conjunto de medidas y proyectos que buscan modernizar y organizar la prestación del servicio de transporte en Ibagué. Según información de El Nuevo Día, los integrantes del gremio han expresado dudas sobre el avance real de este sistema y temen que su implementación no beneficie ni garantice las condiciones adecuadas para los operadores tradicionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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