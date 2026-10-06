Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Tolima dio un paso crucial el martes 6 de octubre de 2026 al impulsar la creación del Consejo Departamental de la Cadena del Arroz, un órgano que aspira a convertirse en el punto de encuentro para todos los actores vinculados al sector del arroz en el departamento. Según información presentada en El Nuevo Día, la iniciativa busca sentar las bases para una política pública rural especializada que reconozca y atienda las condiciones diferenciales de la región, alejándose de soluciones temporales y apostando por un enfoque más profundo y duradero.

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La mesa de trabajo convocó a pequeños y medianos productores, representantes de molinos, distritos de riego, gremios y funcionarios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El objetivo compartido en esta reunión fue claro: avanzar hacia la construcción de un modelo que oriente la toma de decisiones más allá de las eventualidades, articulando los intereses y retos de cada segmento de la cadena productiva.

De acuerdo con Juan Camilo García, secretario de Desarrollo Agropecuario del Tolima, el propósito central es elaborar una propuesta técnica rigurosa, que reconozca las dinámicas particulares del departamento y pueda ser llevada luego a las instancias nacionales. García enfatizó que esta conformación institucional y espacio de diálogo no busca soluciones de corto plazo, sino un documento que recoja la experiencia y el conocimiento del sector para que sirva como soporte de una política coherente y efectiva en el largo plazo.

Entre los ejes identificados para estructurar la propuesta se encuentran el fortalecimiento de la tecnificación, la gestión eficiente de los distritos de riego, la mejora de la calidad de la producción y la consolidación de los gremios. Según el secretario García, el Tolima cuenta con particularidades que justifican una política diferenciada: alta calidad en su arroz, importante formalización y niveles destacados de tecnificación gracias a sus distritos de riego. Por lo anterior, el reto será compilar las conclusiones y planteamientos surgidos en la mesa y presentarlas ante Indalecio Dangond Baquero, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, con la expectativa de que Tolima cuente con un respaldo institucional que reconozca el valor estratégico de su cadena arrocera.

El siguiente paso, de acuerdo con lo definido en la jornada, consistirá en consolidar una propuesta integral que recoja las perspectivas de todos los eslabones: productores, molinos, gremios y demás actores. Esta apuesta, aún en construcción, busca dar respuesta de fondo a los desafíos estructurales del arroz en Tolima y defender su posicionamiento ante el escenario nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la importancia del Consejo Departamental de la Cadena del Arroz en Tolima?

La creación de este consejo representa un avance significativo en la estructuración de una política pública específica para el sector arrocero en Tolima. Según El Nuevo Día, al reunir a todos los actores de la cadena, se busca diseñar soluciones de largo plazo que respondan a las necesidades propias del departamento, superando las respuestas coyunturales y apostando por el fortalecimiento del sector.

¿Qué significa tecnificación en el contexto de la producción de arroz en Tolima?

En el contexto del sector arrocero de Tolima, tecnificación se refiere a la implementación de tecnologías y métodos modernos en los procesos productivos, incluidos sistemas de riego eficiente, mejoramiento de la calidad y formalización de la cadena. Según explicó el secretario Juan Camilo García, la tecnificación es uno de los elementos fundamentales para mejorar la competitividad y sostenibilidad del arroz en el departamento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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