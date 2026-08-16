Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En el Tolima, la solidaridad y el compromiso con la comunidad se han manifestado recientemente gracias a la labor de tres campesinos y creadores de contenido: Lucho Velásquez, Pacho y Mancho. Estos ciudadanos decidieron utilizar sus redes sociales para visibilizar una realidad preocupante que afecta a la población infantil de la vereda Florestal, en el sector de Río Manso, municipio de Rovira. Según ellos mismos relataron, su intención inicial era distinta: planeaban una jornada en la que obsequiarían cometas a estudiantes de diferentes escuelas rurales, pero lo que hallaron en Florestal los hizo cambiar el enfoque de su visita.

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Lucho, quien reúne cerca de 82.000 seguidores en sus plataformas digitales, confesó que no tenían planeado reflejar en sus contenidos el estado de la escuela. Sin embargo, al ver las condiciones en las que opera la institución, sintieron tristeza y el deber de mostrar la situación ante su audiencia. "La verdad, ni siquiera íbamos con esa temática de mostrar a la escuela. Fuimos a entregar las cometas y nos dio mucha tristeza ver las condiciones en las que estaba", relató Lucho, destacando cómo una actividad pensada para recreación se transformó en impulso para un proceso de apoyo comunitario.

La escuela de Florestal enfrenta diversas necesidades en materia de infraestructura. De acuerdo con el relato de los creadores de contenido, es urgente reparar varias zonas del plantel y habilitar espacios para juegos y actividades recreativas de los niños. Conscientes de la importancia de una intervención, los campesinos compartieron la situación mediante sus redes sociales, esperando atraer voluntades dispuestas a colaborar.

La respuesta no tardó en materializarse. Lucho relató que una persona se ofreció de inmediato a brindar todos los materiales requeridos para la reparación del baño de la escuela. Ante este apoyo, empezarán los trabajos junto con los padres de familia de la vereda, en busca de mejorar progresivamente la institución y atender las necesidades más apremiantes de los estudiantes. Aunque Lucho no reside en la vereda, asegura su voluntad de continuar trabajando hombro a hombro con las familias locales.

Para estos tres campesinos, la creación de contenido no solo es una herramienta de visibilización, sino de conexión y movilización social. Su objetivo es que los problemas del campo sean conocidos y puedan tener respuesta colectiva. Por eso, invitan a sus seguidores a compartir los contenidos y sumarse a la cadena de apoyo para la escuela de Florestal. Este caso evidencia cómo las redes sociales pueden convertirse en una herramienta eficaz de solidaridad comunitaria en las zonas rurales, en especial para enfrentar limitaciones en infraestructura y acceso a servicios básicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo los creadores de contenido pueden ayudar a las comunidades rurales en Tolima?

Los creadores de contenido, como Lucho Velásquez, Pacho y Mancho, utilizan sus plataformas digitales para dar visibilidad a problemas que enfrentan las comunidades rurales, generando conciencia y movilizando a personas dispuestas a colaborar. Su aporte va más allá de la denuncia: convocan a la solidaridad y participan directamente en actividades para solucionar necesidades, como la mejora de escuelas.

¿Qué papel juegan las redes sociales en la solución de problemas comunitarios en zonas rurales?

De acuerdo con el caso de Florestal mencionado por los creadores de contenido, las redes sociales se consolidan como un canal para exhibir necesidades locales y conectar a las comunidades con posibles colaboradores. Así, facilitan que las problemáticas sean conocidas por un público amplio, posibilitando gestos de ayuda concretos y promoviendo un sentimiento de solidaridad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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