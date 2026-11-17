Por: El Espectador

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La Oficina Jurídica del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) denunció penalmente a un contratista por una supuesta falsedad en documento privado, en el marco del proceso para la adecuación museográfica de un proyecto relacionado con la memoria de Bojayá, ubicado en el departamento del Chocó. Este municipio fue escenario, en el año 2002, de una tragedia que conmocionó a Colombia cuando, en medio de un enfrentamiento armado entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP) y un grupo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un cilindro bomba impactó la iglesia de Bellavista, cobrando la vida de cerca de 80 personas, incluidas 48 menores de edad.

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De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía, el contratista presuntamente envió cotizaciones con firmas y remitentes falsificados para soportar su propuesta en el proceso de contratación pública de dicho proyecto de memoria histórica. La Oficina Jurídica del CNMH advirtió que las personas citadas como emisoras de esas cotizaciones no reconocen haber elaborado tales documentos, situación que configura el delito de falsedad en documento privado según lo estipulado en la legislación colombiana. Así lo reportó El Espectador en su cobertura del caso.

Este proyecto museográfico hace parte de una serie de iniciativas desarrolladas por el Centro Nacional de Memoria Histórica que buscan dignificar y recordar los hechos violentos ocurridos en Bojayá, considerados por la entidad como "un hito en la larga cadena de violencia que ha vivido nuestro país", así como una muestra de la gravedad y degradación del conflicto armado padecido por comunidades afrodescendientes e indígenas en el medio Atrato y el Chocó.

En julio de 2026, el Estado colombiano ofreció un acto de perdón y reconocimiento de su responsabilidad a las víctimas, admitiendo su omisión y fallas en la protección de la población civil durante los acontecimientos de 2002. Iris Marín, defensora del Pueblo, señaló que "el Estado no brindó una respuesta para proteger a las comunidades frente al enfrentamiento entre grupos armados que era previsible". El acto, acompañado por autoridades regionales y representantes de víctimas, fue realizado por la administración anterior de Gustavo Petro.

Por otro lado, en el marco de una revisión exhaustiva de los procesos contractuales, D'mar Córdoba, director del CNMH, explicó que están revisando a fondo tanto los contratos como la ejecución de estos. Este trabajo de control llevó a la cancelación de la licitación 001 de 2026, que pretendía adquirir mobiliario museográfico por COP 739 millones para la segunda fase del Museo de la Memoria. Así lo confirmó El Espectador, que indicó, además, que la administración de De la Espriella buscaría abrir nuevas salas para destacar tanto la labor de las Fuerzas Militares como los crímenes cometidos por las FARC.

¿Qué sucedió en la masacre de Bojayá en 2002 y cuál es su significado para la memoria histórica?

En 2002, el municipio de Bojayá vivió una tragedia que dejó cerca de 80 muertos, entre ellos 48 menores, producto de la explosión de un cilindro bomba lanzado por las Farc-EP en medio de combates con las AUC. Estos hechos son recordados como emblemáticos en la historia del conflicto armado colombiano y han motivado iniciativas de memoria y reparación impulsadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica.

¿Por qué fue denunciado un contratista en el proyecto de memoria de Bojayá?

El contratista fue denunciado ante la Fiscalía por el CNMH por presuntamente falsificar cotizaciones que sustentaban su propuesta en un proceso de contratación pública. Según la denuncia, las personas citadas como emisoras de los documentos no los reconocen, lo que llevó a considerar que se incurrió en el delito de falsedad en documento privado, según la información de El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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